キンタロー。、人気朝ドラ女優とのイベント共演に感激「嬉しすぎました」
タレントのキンタロー。が23日までにInstagramを更新。人気女優とのイベント共演を報告し、2ショットを披露した。
【別カット】人気女優との共演に笑顔のキンタロー。
キンタロー。は22日、大阪市内で開催されたイベント「KOYABU SONIC 2026」に出演。そんな彼女が「小籔さんありがとうございます」と投稿したのはイベント出演時のオフショット。複数公開されている写真にはイベントのメインビジュアルの前で佇むソロショットに混じって、自身のバンド「のん＆the tears of knight」のメンバーとして出演した女優・のんとの2ショットも公開している。
2ショットでは、映画『トゥームレイダー』のアンジェリーナ・ジョリーにふんしたキンタロー。とステージ衣装を着たのんが、人差し指を唇に添えたおなじみのポーズを決めて笑顔で並んでいる。のんとの対面についてキンタロー。は「のん様に会えて嬉しすぎました」とコメントしている。
■キンタロー。
1981年10月24日生まれ。愛知県出身。大学卒業、就職を経て2012年4月、30歳でデビューを果たす。デビューからおよそ1年で前田敦子らのモノマネでブレイク。プライベートでは2015年12月に結婚。2020年1月に第1子を出産し、翌年12月に第2子を出産している。
引用：「キンタロー。」Instagram（@kintalo_）
【別カット】人気女優との共演に笑顔のキンタロー。
キンタロー。は22日、大阪市内で開催されたイベント「KOYABU SONIC 2026」に出演。そんな彼女が「小籔さんありがとうございます」と投稿したのはイベント出演時のオフショット。複数公開されている写真にはイベントのメインビジュアルの前で佇むソロショットに混じって、自身のバンド「のん＆the tears of knight」のメンバーとして出演した女優・のんとの2ショットも公開している。
■キンタロー。
1981年10月24日生まれ。愛知県出身。大学卒業、就職を経て2012年4月、30歳でデビューを果たす。デビューからおよそ1年で前田敦子らのモノマネでブレイク。プライベートでは2015年12月に結婚。2020年1月に第1子を出産し、翌年12月に第2子を出産している。
引用：「キンタロー。」Instagram（@kintalo_）