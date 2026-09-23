柄本時生、妻・さとうほなみとの第1子誕生を報告「一生懸命人生を楽しみたい」
俳優の柄本時生が、23日までにInstagramを更新。ミュージシャンで女優の妻・さとうほなみが第1子を出産したことを報告した。
【写真】ドラムを叩く姿がカッコいいさとうほなみ
昨年11月にInstagramで結婚を報告していた柄本が投稿したのはステージ上のさとうの姿と、自身のオフショット。投稿の中で柄本は「私事ですが無事子供が産まれました。母子共に健康です」と報告。続けて「一生懸命働いて、一生懸命人生を楽しみたいと思います」とコメントしている。
柄本の報告には多数の祝福メッセージが「いいね！」が寄せられている。
柄本は1989年生まれ、東京都出身。俳優・柄本明と角替和枝の次男で、兄は俳優の柄本佑。2020年2月に女優の入来茉里と結婚し、2022年6月に離婚していたことが明らかになった。
さとうは1989年生まれ、東京都出身。ロックバンド「ゲスの極み乙女」のドラマー“ほな・いこか”として知られ、女優としても数多くの作品に出演している。
引用：「柄本時生」Instagram（＠emototokio1989）
【写真】ドラムを叩く姿がカッコいいさとうほなみ
昨年11月にInstagramで結婚を報告していた柄本が投稿したのはステージ上のさとうの姿と、自身のオフショット。投稿の中で柄本は「私事ですが無事子供が産まれました。母子共に健康です」と報告。続けて「一生懸命働いて、一生懸命人生を楽しみたいと思います」とコメントしている。
柄本は1989年生まれ、東京都出身。俳優・柄本明と角替和枝の次男で、兄は俳優の柄本佑。2020年2月に女優の入来茉里と結婚し、2022年6月に離婚していたことが明らかになった。
さとうは1989年生まれ、東京都出身。ロックバンド「ゲスの極み乙女」のドラマー“ほな・いこか”として知られ、女優としても数多くの作品に出演している。
引用：「柄本時生」Instagram（＠emototokio1989）