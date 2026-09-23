幸せあふれるりくりゅうの肩寄せ2ショットに反響「仲良し夫婦感がダダ漏れ」「こっちまで幸せな気分になれた」
“りくりゅうペア”の木原龍一、三浦璃来が23日にInstagramを更新。肩を寄せ合う2ショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】りくりゅうペア、肩を寄せ合う2ショット
8月にInstagramで婚約を発表したばかりのりくりゅうペア。今回の投稿には、自然をバックに肩を寄せ合う2ショットが収められている。
「撮影楽しんでおります」とつづられた2人の仲睦まじいオフショットに、ファンからは「可愛い2人が大好きです」「仲良し夫婦感がダダ漏れ」「こっちまで幸せな気分になれたよ。ありがとう」「リクリュウ尊い」などの声が相次いでいる。
三浦・木原ペアは2026年ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートで金メダルを獲得している。
引用：「三浦璃来」Instagram（@riku9111）
【別カット】りくりゅうペア、肩を寄せ合う2ショット
8月にInstagramで婚約を発表したばかりのりくりゅうペア。今回の投稿には、自然をバックに肩を寄せ合う2ショットが収められている。
「撮影楽しんでおります」とつづられた2人の仲睦まじいオフショットに、ファンからは「可愛い2人が大好きです」「仲良し夫婦感がダダ漏れ」「こっちまで幸せな気分になれたよ。ありがとう」「リクリュウ尊い」などの声が相次いでいる。
三浦・木原ペアは2026年ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートで金メダルを獲得している。
引用：「三浦璃来」Instagram（@riku9111）