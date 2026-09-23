望月理恵アナ、美脚まぶしい警察官姿に絶賛集まる「54歳とかありえんわ」「年齢不詳の可愛さ」
フリーアナウンサーの望月理恵が、23日までにInstagramを更新。警察官の制服姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】TBS美女アナウンサー、一日警察署長の制服姿
望月が「多摩警察署にて一日警察署長を務めさせて頂きました！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、女性警察官の制服を着てカメラに笑顔を見せる彼女の姿が収められている。投稿の中で望月は「一日警察署長ですが、何度か務めさせて頂いてますが、お役に立てるならいくらでもやりたいくらいです」とコメントしている。
彼女の制服姿に、ファンからは「めっちゃ綺麗」「54歳とかありえんわ」「年齢不詳の可愛さ」「すごくお似合いですね」などの声が集まっている。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」Instagram（＠mochiee28）
【写真】TBS美女アナウンサー、一日警察署長の制服姿
望月が「多摩警察署にて一日警察署長を務めさせて頂きました！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、女性警察官の制服を着てカメラに笑顔を見せる彼女の姿が収められている。投稿の中で望月は「一日警察署長ですが、何度か務めさせて頂いてますが、お役に立てるならいくらでもやりたいくらいです」とコメントしている。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」Instagram（＠mochiee28）