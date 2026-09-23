『風、薫る』“りん”見上愛、回復した“シマケン”佐野晶哉にまさかの一言 ネット衝撃「なんで？」「切ない」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の最終週「道標（みちしるべ）」（第128回）が23日に放送され、体調が回復したシマケン（佐野晶哉）にりん（見上）が告げた言葉に対して、ネット上には「なんで？」「切ない」「なんだか寂しい」といった反響が寄せられた。
【写真】明日の『風、薫る』実用書について直美（上坂樹里）に話すりん（見上愛）
ツヤ（東野絢香）は自分で考えて看護をしてみたものの、なかなかうまくいかず悩む。その様子を見て、りんと直美（上坂）も支え方を考えていた。そしていよいよ試験の日、緊張の面持ちのツヤ、セツ（村上穂乃佳）らを、りんと直美で見送る…。
そんな中、りんは派出看護を続けていたシマケンのもとへ。胃がんの手術を経て、一時は危険な状態に陥ったものの、りんの看護のおかげで体調を回復させたシマケン。彼は「看護婦、一ノ瀬りんの力です」とりんの手厚い看護を称えながら「ありがとうございました」と頭を下げる。
「シマケンさんの看護ができてよかったです」と話すりんに、シマケンは「本を書いてみるのはどうですか？」と提案。本を書けば100人、1000人に考えを伝えることができると説明し「その本は、あとに続く人の“道しるべ”になる」と優しく語りかける。
そしてシマケンは「お世話になりました」と再び頭を下げる。そんな彼に、りんは微笑みながら「お元気で」と告げる。これにシマケンも笑顔で「りんさんも」と応えるのだった。
りんとシマケンのやりとりに、ネット上には「え～！ お元気で…って、もう会わないの？」「別れちゃうの？なんで？」「シマケンとりんの縁は切れちゃうの？」などの声が続出。さらに「2人にはこれからも支え合っていてほしいよ…」「爽やかだけどちょっぴり切ない」「なんだか寂しい」といった投稿も集まっていた。
【写真】明日の『風、薫る』実用書について直美（上坂樹里）に話すりん（見上愛）
ツヤ（東野絢香）は自分で考えて看護をしてみたものの、なかなかうまくいかず悩む。その様子を見て、りんと直美（上坂）も支え方を考えていた。そしていよいよ試験の日、緊張の面持ちのツヤ、セツ（村上穂乃佳）らを、りんと直美で見送る…。
「シマケンさんの看護ができてよかったです」と話すりんに、シマケンは「本を書いてみるのはどうですか？」と提案。本を書けば100人、1000人に考えを伝えることができると説明し「その本は、あとに続く人の“道しるべ”になる」と優しく語りかける。
そしてシマケンは「お世話になりました」と再び頭を下げる。そんな彼に、りんは微笑みながら「お元気で」と告げる。これにシマケンも笑顔で「りんさんも」と応えるのだった。
りんとシマケンのやりとりに、ネット上には「え～！ お元気で…って、もう会わないの？」「別れちゃうの？なんで？」「シマケンとりんの縁は切れちゃうの？」などの声が続出。さらに「2人にはこれからも支え合っていてほしいよ…」「爽やかだけどちょっぴり切ない」「なんだか寂しい」といった投稿も集まっていた。