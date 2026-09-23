ジュディ・オング、47年ぶり台湾映画出演 『陽だまりの歌が聴こえる』東京国際映画祭でジャパンプレミア
台湾映画『陽だまりの歌が聴こえる』が、10月26日から開催される「第39回東京国際映画祭」のガラ・セレクション部門に選出された。2027年1月1日の全国公開に先駆け、同映画祭でジャパンプレミアが行われる。あわせて、合唱団の女性たちを描いたポスタービジュアルが解禁された。
【画像】ジュディ・オングの出演シーンを切り取った場面写真
本作の舞台は女子刑務所。服役中のフイジェンは、舎房の仲間たちに見守られながら、刑務所内で生まれた娘を育ててきた。しかし、娘に失明の危機が迫り、治療のためには養子に出すほかないという現実を突きつけられる。
母としての愛情と娘の未来の間で揺れるフイジェンは、「最後に美しい記憶を残したい」と、刑務所内で合唱団を結成することを決意。過去に傷を抱える女性たちは、当初こそ反発し合うものの、歌を通して少しずつ心を開き、家族のような絆を育んでいく。やがて迎えた音楽祭の本番。女性たちの歌声は鉄格子を越え、それぞれが思いを寄せる大切な人へと届けられる。
監督を務めたのは、『悲しみより、もっと悲しい物語』のギャビン・リン。実話から着想を得て、家庭内暴力や経済的困窮、孤立、母子関係の断絶といった女性たちが直面する問題を背景に、歌によって自らを赦し、他者を受け入れ、再び歩き始める姿を描いた。
キャストには、「魅せられて」がヒットした1979年以来、47年ぶりに台湾映画へ出演したジュディ・オングをはじめ、台湾の実力派俳優が集結した。
台湾では口コミをきっかけに支持を広げ、配給発表によると興行収入38億6000万円を突破。『海角七号 君想う、国境の南』以来、約20年ぶりに台湾映画の興行記録を更新したという。第28回台北映画祭では観客賞、第7回台湾映画評論家協会賞では最優秀女優賞を受賞した。
解禁されたポスタービジュアルには、柔らかな陽光が差し込む室内で、ブルーの受刑者服をまとった合唱団の女性たちが、練習の合間に腰掛ける姿を収録。その背後では、制服姿の女性刑務官が穏やかなまなざしを向けている。
それぞれに異なる表情を見せる女性たちに、「この歌を、ただ一人のあなたへ」というコピーが添えられた。娘の幸せを願うフイジェンの思いと、歌を通して過去に向き合い、未来へ踏み出そうとする女性たちの姿を映し出している。
東京国際映画祭で行われるジャパンプレミアでは、舞台あいさつも予定されている。
【画像】ジュディ・オングの出演シーンを切り取った場面写真
本作の舞台は女子刑務所。服役中のフイジェンは、舎房の仲間たちに見守られながら、刑務所内で生まれた娘を育ててきた。しかし、娘に失明の危機が迫り、治療のためには養子に出すほかないという現実を突きつけられる。
監督を務めたのは、『悲しみより、もっと悲しい物語』のギャビン・リン。実話から着想を得て、家庭内暴力や経済的困窮、孤立、母子関係の断絶といった女性たちが直面する問題を背景に、歌によって自らを赦し、他者を受け入れ、再び歩き始める姿を描いた。
キャストには、「魅せられて」がヒットした1979年以来、47年ぶりに台湾映画へ出演したジュディ・オングをはじめ、台湾の実力派俳優が集結した。
台湾では口コミをきっかけに支持を広げ、配給発表によると興行収入38億6000万円を突破。『海角七号 君想う、国境の南』以来、約20年ぶりに台湾映画の興行記録を更新したという。第28回台北映画祭では観客賞、第7回台湾映画評論家協会賞では最優秀女優賞を受賞した。
解禁されたポスタービジュアルには、柔らかな陽光が差し込む室内で、ブルーの受刑者服をまとった合唱団の女性たちが、練習の合間に腰掛ける姿を収録。その背後では、制服姿の女性刑務官が穏やかなまなざしを向けている。
それぞれに異なる表情を見せる女性たちに、「この歌を、ただ一人のあなたへ」というコピーが添えられた。娘の幸せを願うフイジェンの思いと、歌を通して過去に向き合い、未来へ踏み出そうとする女性たちの姿を映し出している。
東京国際映画祭で行われるジャパンプレミアでは、舞台あいさつも予定されている。