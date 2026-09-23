【映画名探偵プリキュア！】「キミプリ」「わんぷり」出演シーンのスチール6点を公開！
9⽉18⽇（⾦）に公開を迎え、公開3⽇間で興収4.4億円、動員35.7万⼈を突破し、「プリキュア」シリーズ史上最⾼のオープニング成績を記録するなど、好調な滑り出しを⾒せている『映画名探偵プリキュア！』。「キミプリ」「わんぷり」の出演シーンを捉えた新スチールが⼀挙に公開。「名探偵プリキュア」との貴重な共演シーンに注⽬だ。
＞＞＞公開された新スチールをチェック！（写真8点）
2004年2⽉1⽇（⽇）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から、23作品継続しているプリキュアシリーズ。現在は毎週⽇曜朝8時30分～、ABCテレビ・テレビ朝⽇系列にて『名探偵プリキュア！』が絶賛放送中。
「⾃分で⾒て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す」というテーマを掲げている『名探偵プリキュア！』。2027年の誕⽣⽇にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然、謎の光に飲み込まれ1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵に憧れている⼩林みくる（本渡楓）や⾃称天才博⼠の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、キュアット探偵事務所で⽴派な名探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから、依頼者の⼤切な物を取り戻すために名探偵プリキュアに変⾝。事件を ”キュアット解決” してみんなの笑顔を守る物語だ。そんな『名探偵プリキュア！』の劇場版、『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2⼈の秘密』が⼤ヒット上映中。
このたび「キミプリ」「わんぷり」が出演するシーンを捉えた新スチールが公開。 ”かりんの庭” に響く、キラッキランランな歌声につられてやってきたあんなたちの前には、キュアアイドル／咲良うたや、キュアウインク／蒼⾵なな、キュアキュンキュン／紫⾬こころの姿が。さらに、ポチタンがプリルンやメロロンと仲良くなる、はなまるかわいい様⼦も映し出されている。
そして、元気いっぱい駆け出すキュアワンダフル／⽝飼こむぎと、その勢いに引っ張られるようにやってくるキュアフレンディ／⽝飼いろはの姿も。こむぎと顔を合わせるポチタンの、素敵でわんだふる～！ なカットから、息を切らしながら駆けつけるキュアニャミー／猫屋敷ユキとキュアリリアン／猫屋敷まゆ、兎⼭悟と⼤福の姿までさまざまなシーンが切り取られている。
”かりんの庭” に集まった「キミプリ」「わんぷり」「たんプリ」のにぎやかでキュートな交流にも期待が⾼まる。シリーズの垣根を越えて、プリキュアが⼀堂に会し、いったいどんな物語が繰り広げられるのか--。この夢の共演を、ぜひ劇場でお楽しみを。
また、⼤⼈の⼼にも刺さる温かな物語が⼤きな反響を呼んでおり、SNSでは「たんプリの映画はなまる良かった！！」「涙ありの神ストーリー」「⼤⼈にめちゃくちゃ刺さる内容で泣いた」「名作すぎるので⾒るべき」と話題沸騰中。なかでも、本作では『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』の歴代プリキュアが出演することも注⽬を集
めており、この度『わんだふるぷりきゅあ！』から、⼈気キャラクター・兎⼭悟と⼤福が出演し、変⾝することが明らかになった。劇中では『名探偵プリキュア！』と⼒を合わせ戦う『わんだふるぷりきゅあ！』をサポートするため、悟と⼤福が変⾝。ファン待望のシーンに、 SNSでは「悟くんと⼤福がキャラとして出てきて嬉しかった」「⼤福と悟くん推し⼤歓喜」「悟ーー︕︕ ⼤福ーー︕︕ ありがとうーーー︕︕」と喜びの声が続出しており、ファンからの熱い反響が寄せられている。
さらに、兎⼭悟役の寺島拓篤と⼤福役の中村悠⼀からのコメントも到着。寺島は「久しぶりにプリキュアに帰ってこられました！ ⼤福とともに悟くんも変⾝できて、みんなの⼒になれるのが嬉しいです。本能と直感に秀でたわんぷりチームがどんなサポートをするのか、楽しみにしていてください！ みんなもいっぱい応援してね！」とファンに呼びかけ、本作への出演を喜ぶとともに、「たんプリ」との共演シーンについてもアピール。中村は「出番が多いわけではありませんが、かっこいいシーンになっていると思います！『わんぷり』メンバー、そして他のプリキュアメンバー達とどんなドラマを繰り広げるのか、是⾮劇場でご覧下さい」と出演シーンについて語り、スクリーンで描かれる物語への期待を込めている。はたして悟と⼤福は劇中でどのような活躍を⾒せるのか--？ 「たんプリ」との貴重な共演シーンにも、ぜひご注⽬を。
（C）2026 映画名探偵プリキュア！製作委員会
2004年2⽉1⽇（⽇）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から、23作品継続しているプリキュアシリーズ。現在は毎週⽇曜朝8時30分～、ABCテレビ・テレビ朝⽇系列にて『名探偵プリキュア！』が絶賛放送中。
「⾃分で⾒て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す」というテーマを掲げている『名探偵プリキュア！』。2027年の誕⽣⽇にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然、謎の光に飲み込まれ1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵に憧れている⼩林みくる（本渡楓）や⾃称天才博⼠の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、キュアット探偵事務所で⽴派な名探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから、依頼者の⼤切な物を取り戻すために名探偵プリキュアに変⾝。事件を ”キュアット解決” してみんなの笑顔を守る物語だ。そんな『名探偵プリキュア！』の劇場版、『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2⼈の秘密』が⼤ヒット上映中。
このたび「キミプリ」「わんぷり」が出演するシーンを捉えた新スチールが公開。 ”かりんの庭” に響く、キラッキランランな歌声につられてやってきたあんなたちの前には、キュアアイドル／咲良うたや、キュアウインク／蒼⾵なな、キュアキュンキュン／紫⾬こころの姿が。さらに、ポチタンがプリルンやメロロンと仲良くなる、はなまるかわいい様⼦も映し出されている。
そして、元気いっぱい駆け出すキュアワンダフル／⽝飼こむぎと、その勢いに引っ張られるようにやってくるキュアフレンディ／⽝飼いろはの姿も。こむぎと顔を合わせるポチタンの、素敵でわんだふる～！ なカットから、息を切らしながら駆けつけるキュアニャミー／猫屋敷ユキとキュアリリアン／猫屋敷まゆ、兎⼭悟と⼤福の姿までさまざまなシーンが切り取られている。
”かりんの庭” に集まった「キミプリ」「わんぷり」「たんプリ」のにぎやかでキュートな交流にも期待が⾼まる。シリーズの垣根を越えて、プリキュアが⼀堂に会し、いったいどんな物語が繰り広げられるのか--。この夢の共演を、ぜひ劇場でお楽しみを。
また、⼤⼈の⼼にも刺さる温かな物語が⼤きな反響を呼んでおり、SNSでは「たんプリの映画はなまる良かった！！」「涙ありの神ストーリー」「⼤⼈にめちゃくちゃ刺さる内容で泣いた」「名作すぎるので⾒るべき」と話題沸騰中。なかでも、本作では『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』の歴代プリキュアが出演することも注⽬を集
めており、この度『わんだふるぷりきゅあ！』から、⼈気キャラクター・兎⼭悟と⼤福が出演し、変⾝することが明らかになった。劇中では『名探偵プリキュア！』と⼒を合わせ戦う『わんだふるぷりきゅあ！』をサポートするため、悟と⼤福が変⾝。ファン待望のシーンに、 SNSでは「悟くんと⼤福がキャラとして出てきて嬉しかった」「⼤福と悟くん推し⼤歓喜」「悟ーー︕︕ ⼤福ーー︕︕ ありがとうーーー︕︕」と喜びの声が続出しており、ファンからの熱い反響が寄せられている。
さらに、兎⼭悟役の寺島拓篤と⼤福役の中村悠⼀からのコメントも到着。寺島は「久しぶりにプリキュアに帰ってこられました！ ⼤福とともに悟くんも変⾝できて、みんなの⼒になれるのが嬉しいです。本能と直感に秀でたわんぷりチームがどんなサポートをするのか、楽しみにしていてください！ みんなもいっぱい応援してね！」とファンに呼びかけ、本作への出演を喜ぶとともに、「たんプリ」との共演シーンについてもアピール。中村は「出番が多いわけではありませんが、かっこいいシーンになっていると思います！『わんぷり』メンバー、そして他のプリキュアメンバー達とどんなドラマを繰り広げるのか、是⾮劇場でご覧下さい」と出演シーンについて語り、スクリーンで描かれる物語への期待を込めている。はたして悟と⼤福は劇中でどのような活躍を⾒せるのか--？ 「たんプリ」との貴重な共演シーンにも、ぜひご注⽬を。
（C）2026 映画名探偵プリキュア！製作委員会
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