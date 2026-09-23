あまりに愛おしい「違和感の正体」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で109万9000回再生を突破し、「可愛すぎて息できない」「最高かよｗｗｗ」「羨ましい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、『妙な違和感』を感じて起床→ふと横を見てみたら、隣に…羨ましすぎる『まさかの光景』】

違和感の正体は…？

Instagramアカウント「rion7849」の投稿主さんは、睡眠中、ふと「何かがおかしい」と妙な違和感を覚えました。そこで、ゆっくりと横を見てみることに。

すると、すぐ隣にあったのは、愛犬の柴犬「ふわ」ちゃんの後頭部でした。

どうやらふわちゃんは、投稿主さんに背中を向けたまま、ぴったりとくっついて添い寝していたようです。あまりにも自然に寄り添っていたため、起きるまで気づかなかったのだとか。

突然現れた「違和感」の正体は、なんとも愛おしい愛犬の姿。ふわちゃんがそばにいてくれたことに気づいた瞬間、投稿主さんも一気に幸せな気持ちになったことでしょう。

飼い主さんにぴったり寄り添って眠るふわちゃん。その姿からは、安心して一緒に眠っている様子が伝わってきます。微笑ましい光景に思わずホッコリ癒やされますね。

この投稿には、「人間だと思ってそうｗ」「可愛いすぎる後頭部」「幸せってこうゆうこと」など、多くのコメントが寄せられています。

目覚めの瞬間にも

別の日には、朝の寝床で過ごすふわちゃんの様子も紹介されました。

この日も朝まで投稿主さんに寄り添い、布団の中で抱っこされながら、ぬくぬくと過ごしていたそうです。腕の中にすっぽり収まる姿が、なんとも愛らしいですね。

ちょっぴり眠かったのか、ふわちゃんは投稿主さんの体に顔をうずめるような仕草も。大好きな人に包まれて、気持ちよく過ごしていたのでしょう。

毎日のように添い寝を楽しむふわちゃん。その穏やかで幸せそうな姿に、こちらまで癒やさるワンシーンでした。

Instagramアカウント「rion7849」には、他にもふわちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「rion7849」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。