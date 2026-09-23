山田あい、スタイルの良さが強調されるニットワンピ姿　※「山田あい」Instagram

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　グラビアアイドル、タレントの山田あいが14日までにInstagramを更新。タイトなTシャツ姿を披露すると、ファンから「ワンピ可愛い、似合う」「超カワイイ」といった称賛が相次いだ。

【写真】“グラビア界の超新星”山田あい、抜群プロポーション披露　水着ショットも（13枚）

　2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa～i』（ワニブックス）を発売している。

　そんな山田はこの日、パチンコ店への営業の告知とともに、ボーダー柄のニットワンピース姿を公開。ファンから「ワンピ可愛い、似合う」「超カワイイ」といった称賛が寄せられている。

引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）