B&ZAI・矢花黎、忌野清志郎の楽曲を使用した『JUMP』でミュージカル単独初主演！ 乃木坂46・五百城茉央ら共演
B＆ZAIの矢花黎がミュージカル単独初主演を務め、忌野清志郎の楽曲を使用するオリジナル青春ドラマ×ジュークボックス・ミュージカル「『JUMP』～ヨルがオちてくるそのマエに～」が、2027年1月に東京・THEATER MILANO-Zaにて上演されることが決まった。共演に五百城茉央（乃木坂46）、武田真治、もも（チャラン・ポ・ランタン）、温水洋一、山本亨らを迎える。
【写真】乃木坂46・五百城茉央ら共演キャスト
日本のロックシーンをはじめカルチャー全体に大きな影響を与えたバンドマン忌野清志郎。日本のロックを、本気で自由にし、「ボス」と呼ばれた彼はRCサクセションを率い、「JUMP」をはじめとする数々の楽曲で、愛を歌い、若者の胸に火を灯し続けた。そんな忌野のデビュー55周年を記念して企画された、“忌野清志郎”の名曲「JUMP」、「トランジスタ・ラジオ」、「雨あがりの夜空に」など数十曲が全編に響きわたるオリジナルミュージカルがついに上演される。
ミュージカル『JUMP』は、そんな“ボス”忌野清志郎の音楽と魂を軸に紡がれる、オリジナルのジュークボックス・ミュージカル。本人の半生を描いた自伝的物語ではなく、彼が遺した時代を超えるメロディと詞（ことば）を縦糸と横糸に織り上げた、まったく新しい物語で、主人公たちの葛藤や希望、愛の瞬間に寄り添うように流れる楽曲たちが、観る者の心を揺さぶる。
本作の脚本・演出は、劇団『大人の麦茶』を主宰し、下北沢ザ・スズナリや紀伊國屋ホールで公演を重ね、モーニング娘。との提携公演をサンシャイン劇場他で手掛け、TVシリーズ『神牙』と連動した舞台を銀河劇場で上演するなど、ジャンルを越えて物語を紡いできた塩田泰造。万博やテーマパークでの演出経験も活かし、緻密な群像劇と大胆なエンターテイメントを融合させる。振付は、アーティストであり、自らのパフォーマンスはもちろん、演出・振付やライブプロデュースなども手掛け、幅広い活動が光る屋良朝幸、音楽監督は『障子の国のティンカーベル』や兵庫県立芸術センタープロデュース『レイモンド・カーヴァーの世界』などの舞台音楽などを手掛ける阿部篤志が務める。
現実と異世界「ガラクタの国」を繋ぐ、“JUMP”の起点である、主人公の山田清春役は音楽大学で作詞作曲を学びベース、ギター、ドラム、ピアノ、三味線などマルチな楽器演奏の才能が光る矢花黎（B＆ZAI）が務める。今回がミュージカル単独初主演となる矢花は、本作プロデューサーより「歌を“危険なもの”として恐れ、同時に“希望そのもの”として全身で体現できる人」と評され、アイドルとして立つ前に、まず音と向き合ってきた姿から、主人公に抜擢された。静かに観察する目と、夜が落ちる前に声を放つ熱量、その両方を見せるこの役を生きるのは矢花しかいないという確信の中、満を持してのミュージカル単独初主演となる。劇中では忌野清志郎の名曲を自ら演奏し歌う姿にも注目だ。
本作のヒロインである、高校生活ではちょっと浮いた存在で諦めに満ちた学園生活を送っていたが、ひょんなことから異世界「ガラクタの国」へトリップしてしまう今井ひなた役にはラジオ「らじらー！サンデー」の隔週偶数週レギュラーを務める他、ドラマ「MADDER その事件、ワタシが犯人です」の主演を務めるなど、多方面での活動を幅を広げる五百城茉央（乃木坂46）。本作ではアコースティックギターの演奏も披露する。
さらに現実と異世界「ガラクタの国」で山田とひなたを取り巻くキャストには武田真治、もも（チャラン・ポ・ランタン）、温水洋一、山本亨、秋野祐香、嶋村太一、北村沙羅、西澤香夏、斧出拓也、全原徳和など唯一無二の個性を放つ、実力派キャストたちが一堂に会した。
矢花は「周りのキャストやスタッフの皆さんにたくさんお力を借りることになるとは思いますが、皆さんと一緒に、この素敵な物語と清志郎さんの楽曲を多くの方々へお届けできるよう、全力で挑みます」と意気込みを明かしている。
ミュージカル「『JUMP』～ヨルがオちてくるそのマエに～」は、2027年1月18日～2月7日東京・THEATER MILANO-Zaにて上演。
※コメント全文＆あらすじは以下の通り
【コメント全文＆あらすじ】
◆塩田 泰造（脚本・演出）
忌野清志郎さんの歌は、時代が変わっても古びない。ご年配の方も顔を綻ばせて口ずさむし、若者たちの葛藤に重ねた時、まるで今日書かれた歌のように聴こえる。その驚きが、この物語の出発点でした。ボスが遺した歌が、今を生きる人たちをどう動かすのかを描きたい。矢花黎さんには、静かに人を視る繊細さと、表現する瞬間に放たれる熱と、音楽への愛を感じます。初めてお会いした時、既に脚本を読み込んでくれていて、「まだ役になれてない顔で写真に写るのがくやしい」と言っていましたが、その横顔には、山田清春とアダマイが宿っていました。この先の稽古、本番が楽しみでたまりません。
◆矢花黎
最初にこのお話をいただいた時はとても驚きました。これまで舞台主演の経験はありつつも、ミュージカル出演自体が初めてでしたので、自分が主演を務めさせていただくとは全く想像もしておらず、不意をつかれたような感覚でした。
周りのキャストやスタッフの皆さんにたくさんお力を借りることになるとは思いますが、皆さんと一緒に、この素敵な物語と清志郎さんの楽曲を多くの方々へお届けできるよう、全力で挑みます。
【あらすじ】
高校1年生の山田清春は、物静かなメガネ男子。放送部に所属し、影の薄い日常を送りながら、2年生のひなたに密かに想いを寄せていた。ある日、彼女と一緒にカラフルなギターを掻き鳴らした瞬間、異世界へとトリップする。
そこは誰も歌を知らない世界。ひなたは、「ガラクタの国」で、山田にそっくりなド派手な赤い髪のお調子者“アダマイ”と出会う。アダマイは、セイフに音楽を禁じられた世界の真ん中で、ギターを高く掲げ、満面の笑みで叫ぶ。「さぁ、ボスの歌を歌おうぜ！」アダマイは、土方ルックの暴れん坊“プクイチ”、アイスブルーの長い髪をたなびかせる謎めいた美女“アイス”、そしてひなたと共に、“ボス”の歌を皆に届けるべく、「ガラクタの国」で大きなライブコンサートを企画する。
はたして、そっくりな山田とアダマイの関係は？プクイチやアイスの正体は？様々な謎をはらみつつ、現実と異世界を行き来しながら、自分の中の「諦め」と「影の薄さ」と闘い、“ボス”＝忌野清志郎の楽曲と共に贈る、愛とロックで世界をJUMPさせる、爽快なミュージカル。
日本のロックシーンをはじめカルチャー全体に大きな影響を与えたバンドマン忌野清志郎。日本のロックを、本気で自由にし、「ボス」と呼ばれた彼はRCサクセションを率い、「JUMP」をはじめとする数々の楽曲で、愛を歌い、若者の胸に火を灯し続けた。そんな忌野のデビュー55周年を記念して企画された、“忌野清志郎”の名曲「JUMP」、「トランジスタ・ラジオ」、「雨あがりの夜空に」など数十曲が全編に響きわたるオリジナルミュージカルがついに上演される。
ミュージカル『JUMP』は、そんな“ボス”忌野清志郎の音楽と魂を軸に紡がれる、オリジナルのジュークボックス・ミュージカル。本人の半生を描いた自伝的物語ではなく、彼が遺した時代を超えるメロディと詞（ことば）を縦糸と横糸に織り上げた、まったく新しい物語で、主人公たちの葛藤や希望、愛の瞬間に寄り添うように流れる楽曲たちが、観る者の心を揺さぶる。
本作の脚本・演出は、劇団『大人の麦茶』を主宰し、下北沢ザ・スズナリや紀伊國屋ホールで公演を重ね、モーニング娘。との提携公演をサンシャイン劇場他で手掛け、TVシリーズ『神牙』と連動した舞台を銀河劇場で上演するなど、ジャンルを越えて物語を紡いできた塩田泰造。万博やテーマパークでの演出経験も活かし、緻密な群像劇と大胆なエンターテイメントを融合させる。振付は、アーティストであり、自らのパフォーマンスはもちろん、演出・振付やライブプロデュースなども手掛け、幅広い活動が光る屋良朝幸、音楽監督は『障子の国のティンカーベル』や兵庫県立芸術センタープロデュース『レイモンド・カーヴァーの世界』などの舞台音楽などを手掛ける阿部篤志が務める。
現実と異世界「ガラクタの国」を繋ぐ、“JUMP”の起点である、主人公の山田清春役は音楽大学で作詞作曲を学びベース、ギター、ドラム、ピアノ、三味線などマルチな楽器演奏の才能が光る矢花黎（B＆ZAI）が務める。今回がミュージカル単独初主演となる矢花は、本作プロデューサーより「歌を“危険なもの”として恐れ、同時に“希望そのもの”として全身で体現できる人」と評され、アイドルとして立つ前に、まず音と向き合ってきた姿から、主人公に抜擢された。静かに観察する目と、夜が落ちる前に声を放つ熱量、その両方を見せるこの役を生きるのは矢花しかいないという確信の中、満を持してのミュージカル単独初主演となる。劇中では忌野清志郎の名曲を自ら演奏し歌う姿にも注目だ。
本作のヒロインである、高校生活ではちょっと浮いた存在で諦めに満ちた学園生活を送っていたが、ひょんなことから異世界「ガラクタの国」へトリップしてしまう今井ひなた役にはラジオ「らじらー！サンデー」の隔週偶数週レギュラーを務める他、ドラマ「MADDER その事件、ワタシが犯人です」の主演を務めるなど、多方面での活動を幅を広げる五百城茉央（乃木坂46）。本作ではアコースティックギターの演奏も披露する。
さらに現実と異世界「ガラクタの国」で山田とひなたを取り巻くキャストには武田真治、もも（チャラン・ポ・ランタン）、温水洋一、山本亨、秋野祐香、嶋村太一、北村沙羅、西澤香夏、斧出拓也、全原徳和など唯一無二の個性を放つ、実力派キャストたちが一堂に会した。
矢花は「周りのキャストやスタッフの皆さんにたくさんお力を借りることになるとは思いますが、皆さんと一緒に、この素敵な物語と清志郎さんの楽曲を多くの方々へお届けできるよう、全力で挑みます」と意気込みを明かしている。
ミュージカル「『JUMP』～ヨルがオちてくるそのマエに～」は、2027年1月18日～2月7日東京・THEATER MILANO-Zaにて上演。
※コメント全文＆あらすじは以下の通り
【コメント全文＆あらすじ】
◆塩田 泰造（脚本・演出）
忌野清志郎さんの歌は、時代が変わっても古びない。ご年配の方も顔を綻ばせて口ずさむし、若者たちの葛藤に重ねた時、まるで今日書かれた歌のように聴こえる。その驚きが、この物語の出発点でした。ボスが遺した歌が、今を生きる人たちをどう動かすのかを描きたい。矢花黎さんには、静かに人を視る繊細さと、表現する瞬間に放たれる熱と、音楽への愛を感じます。初めてお会いした時、既に脚本を読み込んでくれていて、「まだ役になれてない顔で写真に写るのがくやしい」と言っていましたが、その横顔には、山田清春とアダマイが宿っていました。この先の稽古、本番が楽しみでたまりません。
◆矢花黎
最初にこのお話をいただいた時はとても驚きました。これまで舞台主演の経験はありつつも、ミュージカル出演自体が初めてでしたので、自分が主演を務めさせていただくとは全く想像もしておらず、不意をつかれたような感覚でした。
周りのキャストやスタッフの皆さんにたくさんお力を借りることになるとは思いますが、皆さんと一緒に、この素敵な物語と清志郎さんの楽曲を多くの方々へお届けできるよう、全力で挑みます。
【あらすじ】
高校1年生の山田清春は、物静かなメガネ男子。放送部に所属し、影の薄い日常を送りながら、2年生のひなたに密かに想いを寄せていた。ある日、彼女と一緒にカラフルなギターを掻き鳴らした瞬間、異世界へとトリップする。
そこは誰も歌を知らない世界。ひなたは、「ガラクタの国」で、山田にそっくりなド派手な赤い髪のお調子者“アダマイ”と出会う。アダマイは、セイフに音楽を禁じられた世界の真ん中で、ギターを高く掲げ、満面の笑みで叫ぶ。「さぁ、ボスの歌を歌おうぜ！」アダマイは、土方ルックの暴れん坊“プクイチ”、アイスブルーの長い髪をたなびかせる謎めいた美女“アイス”、そしてひなたと共に、“ボス”の歌を皆に届けるべく、「ガラクタの国」で大きなライブコンサートを企画する。
はたして、そっくりな山田とアダマイの関係は？プクイチやアイスの正体は？様々な謎をはらみつつ、現実と異世界を行き来しながら、自分の中の「諦め」と「影の薄さ」と闘い、“ボス”＝忌野清志郎の楽曲と共に贈る、愛とロックで世界をJUMPさせる、爽快なミュージカル。