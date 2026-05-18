◇セ・リーグ 阪神9─7ヤクルト（2026年9月22日 神宮）

飛距離は十分。ポールの右か左か、それが問題だった。前日21日のDeNA戦でも、右翼ポール際へ弾丸ライナーの特大ファウルがあったから、佐藤輝はのぞき込むように着弾地点を確認した。結果はフェア。軽やかに一塁へ駆け出し、ダイヤモンドを一周した。

「（森下）翔太が先制してくれたので、自分も続こうと思って打席に入った。いい結果になって良かった」

初回無死二塁で、右翼席中段へ36号の豪快アーチ。6日DeNA戦以来、11試合47打席ぶりの一撃は、球団では74、75年田淵幸一、84、85年掛布雅之以来となる「2年連続ビジター20発」となった。

「（初回は）凄くいい攻撃ができた。でも最後に勝てたのが、一番大きいですね」

主砲が振り返るように、初回の攻撃は電光石火だった。リードオフマン・近本の初球中前打を皮切りに、中野が4球目を右翼線二塁打にして無死二、三塁。森下がこちらも初球を右翼線へ先制適時二塁打にすると、佐藤輝も初球を攻略した。松本健の真ん中低めカットボールを一閃（いっせん）。角度34度の高い放物線が、神宮の秋空を彩った。時間にして5分、たった7球で4得点。前日21日DeNA戦を延長サヨナラで制した猛虎の勢いを存分に示した格好だ。

この一発が、今季のヤクルト戦で10本目のホームランとなった。同一カードで2桁本塁打を記録するのは、キャリア初。35号で並んでいた森下とのホームランキング争いで一歩前に出た。2回の第2打席にも、1死一、二塁から再び初球を左翼線へ適時二塁打。“ヨーイドン”で3打点を稼ぎ出し、球団生え抜きの左打者では初となる2年連続100打点まで、あと2だ。

「明日（23日）も変わらず、頑張ります」

連日の延長劇勝で、優勝マジックは背番号と同じ「8」--。最短29日のリーグ連覇へ、4番は止まらない。（八木 勇磨）

○…佐藤輝（神）が初回にリーグ単独トップに立つ36号2ラン。ビジター球場で今季20本目とした。昨季の26本と2年連続でビジター20本塁打は、阪神では田淵幸一の74、75年各24本と、掛布雅之の84年22本、85年21本に続く41年ぶり3人目。今季は森下もビジターで21本塁打しており、シーズン2人のビジター20本塁打は、85年に前出の掛布21本とバースの28本で記録して以来41年ぶり2度目。

○…ヤクルト戦本塁打は今季10本目。シーズンのカード2桁本塁打は自身初で、チームでは10年ブラゼルの横浜戦14本以来16年ぶり。