アメリカ・ニューヨークで開かれている国連総会で各国首脳らによる一般討論演説が始まり、トランプ大統領が演説を行っています。国連本部前から櫻茜理記者の中継です。

トランプ大統領はまさに今、後ろの国連本部で、一般討論演説を行っていて、イランへの攻撃の成果を強調しているものとみられます。

現在の国連総会議上の映像です。トランプ大統領の演説が続いています。

トランプ氏は、イランへの攻撃は核兵器を保有させないために必要な措置だったとして正当化するものとみられます。また、暴走のリスクが指摘されているAIを巡るトランプ氏の発言も注目されます。これまでトランプ氏は中国との“AI覇権争い”を念頭に、開発規制に反対する姿勢を示しています。

──このあと日米首脳会談も予定されています。今週行われる米中首脳会談を前に、高市総理大臣の狙いはどういったところにあるんでしょうか？

ある日本政府関係者は、米中首脳会談でアジア関連の話になったときに「トランプ大統領が高市総理の顔を思い出すのが大事」と狙いを語っています。高市総理としては米中首脳会談を前に、輸出規制を強める中国への対応、さらに台湾などに関する日米の認識をすり合わせたい考えです。