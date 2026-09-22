琵琶湖で人が浮いているのを発見 きのう水上バイクの男性ら一時不明に…捜索に向かった1人行方不明
琵琶湖で21日、水上バイクに乗った男性3人が一時、行方不明になりました。救助に向かった別の男性1人の行方がわからなくなっていますが、さきほど湖に人が浮いているのが見つかり、関連を調べています。
■一時不明の3人、低体温症の疑いも命に別条なし
「現場、設置完了です。どうぞ」
「大津消防、了解」
22日、琵琶湖の湖畔に集まった救助隊。捜しているのは水難事故の捜索に向かい、行方がわからなくなってしまった男性です。事の発端は21日午前11時半ごろ…
通報「男性3人が琵琶湖に出て戻ってこない」
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行方がわからなくなったのは、水上バイクに乗り、湖に出た男性3人。警察などが捜索をはじめますが、見つかったのは湖を漂う水上バイク。そこに3人の姿はありませんでした。そして、通報からおよそ5時間後、漂流していた24歳と27歳の男性2人を救助。しかし残る1人、40代男性の姿はありません。
その後も捜索は続きましたが男性は見つからず、いったん打ち切りに。ところが、2人が救助されてからおよそ7時間後の午後11時40分ごろ、行方がわからなくなっていた男性から自ら110番通報が。
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3人が乗っていた水上バイクが発見されたのは、滋賀県大津市の漁港から東におよそ6キロほどの場所。しかし、男性が流れ着いたのは、そこからさらに5キロほど離れた滋賀県守山市の岸。男性はおよそ12時間、ライフジャケットだけを頼りに湖を漂流していました。
3人はいずれも低体温症の疑いがあるものの、命に別条はないということです。
■きのうの琵琶湖は最大瞬間風速21メートル…強風注意報も
ではなぜ、22日も捜索が行われていたのか。実はこの日、湖ではもう1人、行方がわからなくなっていました。3人を捜すため、水上バイクで湖に出た48歳の知人男性です。
湖に出たのは午後5時ごろ。周囲の制止を振り切り、3人が乗っていた水上バイクで救助に向かったといいます。しかしおよそ1時間後、発見されたのは、またしても無人の水上バイク。48歳男性の姿はありませんでした。
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21日の琵琶湖は最大瞬間風速21メートル。強風注意報も出ていました。水上バイクのレンタルなどを行う会社の代表は…
フライボード琵琶湖・馬野友秀代表「強風の時、水上バイクから落水した場合、バイクの方が（人より）面積が大きいので先に流されていってしまう。落水したら水上バイクに戻れない」警察によると、さきほど琵琶湖で人が浮いているのが発見されていて関連を調べています。