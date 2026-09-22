琵琶湖で21日、水上バイクに乗った男性3人が一時、行方不明になりました。救助に向かった別の男性1人の行方がわからなくなっていますが、さきほど湖に人が浮いているのが見つかり、関連を調べています。

■一時不明の3人、低体温症の疑いも命に別条なし

「現場、設置完了です。どうぞ」

「大津消防、了解」

22日、琵琶湖の湖畔に集まった救助隊。捜しているのは水難事故の捜索に向かい、行方がわからなくなってしまった男性です。事の発端は21日午前11時半ごろ…

通報「男性3人が琵琶湖に出て戻ってこない」

◇

行方がわからなくなったのは、水上バイクに乗り、湖に出た男性3人。警察などが捜索をはじめますが、見つかったのは湖を漂う水上バイク。そこに3人の姿はありませんでした。そして、通報からおよそ5時間後、漂流していた24歳と27歳の男性2人を救助。しかし残る1人、40代男性の姿はありません。

その後も捜索は続きましたが男性は見つからず、いったん打ち切りに。ところが、2人が救助されてからおよそ7時間後の午後11時40分ごろ、行方がわからなくなっていた男性から自ら110番通報が。

◇

3人が乗っていた水上バイクが発見されたのは、滋賀県大津市の漁港から東におよそ6キロほどの場所。しかし、男性が流れ着いたのは、そこからさらに5キロほど離れた滋賀県守山市の岸。男性はおよそ12時間、ライフジャケットだけを頼りに湖を漂流していました。

3人はいずれも低体温症の疑いがあるものの、命に別条はないということです。

■きのうの琵琶湖は最大瞬間風速21メートル…強風注意報も

ではなぜ、22日も捜索が行われていたのか。実はこの日、湖ではもう1人、行方がわからなくなっていました。3人を捜すため、水上バイクで湖に出た48歳の知人男性です。

湖に出たのは午後5時ごろ。周囲の制止を振り切り、3人が乗っていた水上バイクで救助に向かったといいます。しかしおよそ1時間後、発見されたのは、またしても無人の水上バイク。48歳男性の姿はありませんでした。

◇

21日の琵琶湖は最大瞬間風速21メートル。強風注意報も出ていました。水上バイクのレンタルなどを行う会社の代表は…

フライボード琵琶湖・馬野友秀代表「強風の時、水上バイクから落水した場合、バイクの方が（人より）面積が大きいので先に流されていってしまう。落水したら水上バイクに戻れない」