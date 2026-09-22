全く吠えなかった保護犬が、迎えられて53日目に見せた大きな変化が話題になっています。投稿したのは、ヨーキーのニコちゃんと暮らす光景をシェアしているInstagamアカウント「Nico」。記事執筆時点で18万回以上再生され、「幸せそう」といったコメントが寄せられています。

【動画：虐待されていた『全く吠えない犬』を飼った結果→『声帯を切られたかも』と心配していたら、53日目に…感動的な光景】

怯えて吠えなかったニコちゃん

登場するのは、ヨーキーのニコちゃん。この日は家にやってきたばかりで、ニコちゃんはまだ新しい環境に慣れず、怯えた様子で吠えなかったんだそう。

飼い主さんは「もしかして、声帯を切られているのかも…？」と、なかなか声を出さないニコちゃんを心配していたといいます。しかし、たっぷりの愛情と温かい時間の中で、ニコちゃんは少しずつ安心感を覚えていったんだそう。

元気なかわいい声ととびきりの笑顔

ところが、保護されてから53日目。ニコちゃんがかわいい声で「ワンッ！」と元気よく吠えてくれたんだそう！初めて聞いたニコちゃんの声に、家族みんなが一気にメロメロになったんだとか。

今ではすっかり甘えん坊になり、かわいい笑顔を見せてくれるようになったニコちゃんなのでした。

たくさんの初めてにドキドキ

とある日には、初めてお祭りにお出かけしたニコちゃん。初めは不安そうな表情を見せていたものの、飼い主さんのやさしいトントンに少しずつ落ち着いていったといいます。

ニコちゃんは他のワンちゃんと一緒にカートに乗せてもらうと、安心して笑顔を見せてくれたんだそう。ニコちゃんにとって、たくさんの初めて見るもの、なにもかもが新鮮に映ったのでした。

この投稿には「これからはニコニコの日々を楽しんでね」「我が家が是非、迎えたいくらい」「ニコちゃん、今度は幸せになるね」「目に光があって生き生きしてる」など、温かい声が届いていました。

Instagramアカウント「Nico」では、保護犬・保護猫を第一選択にという思いで投稿されています。ニコちゃんが家族に愛されて、どんどんかわいくなっていく姿から目が離せませんね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Nico」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。