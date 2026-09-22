“いじめっ子役”で注目された元子役女優、36歳の誕生日を報告 祝福の声殺到
女優の福田沙紀が22日にInstagramを更新。36歳の誕生日を迎えたことを報告すると、ファンから祝福が相次いだ。
【写真】5歳でデビューした元子役の最新ショットに「大人になった」「カワイイ！」（2枚）
1990年9月19日生まれの福田は、タレントとして活動しつつも2004年にはドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）第7シリーズに出演し女優デビュー。2007年には北乃きい主演のドラマ『ライフ～壮絶なイジメと闘う少女の物語～』（フジテレビ系）で主人公の歩（北乃）をいじめる愛海を演じ、注目を浴びた。
そんな彼女が「9月19日お誕生日を迎えました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ミニーマウスのカチューシャを付けて笑顔でピースする様子やワンピース姿、移動中のオフショットなどが収められている。投稿の中で福田は「いろんな経験が出来た楽しい1年だったのでこれからの1年も楽しい日々を過ごせますように」とつづっている。
誕生日を迎えた彼女の投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます!!」「素敵な一年になりますように」「これからのご活躍も楽しみにしてます！」などの声が集まっている。
引用：「福田沙紀」Instagram（@sakifukuda_official）
【写真】5歳でデビューした元子役の最新ショットに「大人になった」「カワイイ！」（2枚）
1990年9月19日生まれの福田は、タレントとして活動しつつも2004年にはドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）第7シリーズに出演し女優デビュー。2007年には北乃きい主演のドラマ『ライフ～壮絶なイジメと闘う少女の物語～』（フジテレビ系）で主人公の歩（北乃）をいじめる愛海を演じ、注目を浴びた。
誕生日を迎えた彼女の投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます!!」「素敵な一年になりますように」「これからのご活躍も楽しみにしてます！」などの声が集まっている。
引用：「福田沙紀」Instagram（@sakifukuda_official）