23年ぶり写真集が話題の武田久美子58歳、美ボディあらわキャミワンピ姿で日本の番組出演を報告
女優の武田久美子が22日までにInstagramを更新。美ボディがあらわになったドレス姿を披露すると、ファンからは「ゴージャス」「美しい」といった反響が寄せられた。
【写真】武田久美子、23年ぶり写真集の水着オフショット
今月9日に最新写真集『Sango』（講談社）をリリースしたばかりの武田が投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ノースリーブのワンピースドレスを着てポーズを決める姿が収められている。また投稿の中で武田は、22日放送の『あの人ビフォーアフター』（フジテレビ系）への出演をファンに報告している。
彼女のドレス姿にファンからは「素敵＆ゴージャス」「ドレス似合っていて綺麗です」「めちゃめちゃ美しい」などの声が集まっている。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚しアメリカへ移住。2016年に離婚している。
引用：「武田久美子」instagram（@kumikotakedaofficial）
【写真】武田久美子、23年ぶり写真集の水着オフショット
今月9日に最新写真集『Sango』（講談社）をリリースしたばかりの武田が投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ノースリーブのワンピースドレスを着てポーズを決める姿が収められている。また投稿の中で武田は、22日放送の『あの人ビフォーアフター』（フジテレビ系）への出演をファンに報告している。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚しアメリカへ移住。2016年に離婚している。
引用：「武田久美子」instagram（@kumikotakedaofficial）