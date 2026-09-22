乙葉45歳、笑顔の制服姿に反響「めっちゃカワイイ」
タレントの乙葉が22日までにInstagramを更新。警察官の制服姿を披露するとファンから称賛が集まった。
【写真】「秋の全国交通安全運動」出発式に出席した乙葉
乙葉は19日に長野県庁で行われた「秋の全国交通安全運動」の出発式に出席。「交通安全運動推進アンバサダー」として、警察官の制服姿で安全運転を呼びかけていた。
Instagramでは19日に行われた出発式のオフショットを公開。式に参加したマスコットと笑顔で手をつなぐ様子や長野県のマスコットキャラクターのアルクマとの2ショット、さらに長野県警本部前でのソロショットを披露している。
また21日に「秋の全国交通安全運動」がスタートすると、その翌日にも「ひとりひとりが心がけ、安心して、安全に日々を過ごせますように」と自身の制服姿を披露している。
彼女の投稿にファンからは「制服似合う～」「言わずにいられません！めっちゃカワイイ」などの声が相次いでいる。
■乙葉（おとは）
1981年1月28日生まれ。長野県出身。2000年代初頭にグラビアアイドルや歌手として活躍。2005年5月にお笑いタレント・藤井隆と結婚し、2007年10月に第1子を出産した。
引用：「乙葉」Instagram（@official_otoha）
【写真】「秋の全国交通安全運動」出発式に出席した乙葉
乙葉は19日に長野県庁で行われた「秋の全国交通安全運動」の出発式に出席。「交通安全運動推進アンバサダー」として、警察官の制服姿で安全運転を呼びかけていた。
Instagramでは19日に行われた出発式のオフショットを公開。式に参加したマスコットと笑顔で手をつなぐ様子や長野県のマスコットキャラクターのアルクマとの2ショット、さらに長野県警本部前でのソロショットを披露している。
彼女の投稿にファンからは「制服似合う～」「言わずにいられません！めっちゃカワイイ」などの声が相次いでいる。
■乙葉（おとは）
1981年1月28日生まれ。長野県出身。2000年代初頭にグラビアアイドルや歌手として活躍。2005年5月にお笑いタレント・藤井隆と結婚し、2007年10月に第1子を出産した。
引用：「乙葉」Instagram（@official_otoha）