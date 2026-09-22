第1子妊娠中の貴島明日香「丸くなってきた」ぽっこりお腹に反響
タレントの貴島明日香が22日にInstagramを更新。7月に第1子妊娠を公表した彼女が最新ショットを披露すると、ファンから「順調そう」「健康第一！」といった声が集まった。
【写真】貴島明日香「丸くなってきた」ぽっこりお腹を公開
2024年7月、映像ディレクターの男性との結婚を発表し、今年7月には第1子妊娠を公表していた貴島。彼女が「丸くなってきたお腹」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ふっくらとしたお腹にそっと手を添えて佇む姿や笑顔を見せる様子が収められている。
彼女の投稿に、ファンからは「順調そうでなによりです」「健康第一！元気に産まれますよーにだね！」「移動の時は本当に気をつけてね!!」などの反響が寄せられている。
■貴島明日香（きじま あすか）
1996年2月15日奈良県生まれ。兵庫県出身。ファッションモデルとしてショーやテレビCMに出演する中、2017年4月からの5年間、情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）でお天気キャスターを担当。2024年1月には雑誌「non-no」（集英社）の専属モデルを卒業し、雑誌「BAILA」（集英社）の専属モデルとなった。
引用：「貴島明日香」Instagram（@asuka_kijima）
【写真】貴島明日香「丸くなってきた」ぽっこりお腹を公開
2024年7月、映像ディレクターの男性との結婚を発表し、今年7月には第1子妊娠を公表していた貴島。彼女が「丸くなってきたお腹」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ふっくらとしたお腹にそっと手を添えて佇む姿や笑顔を見せる様子が収められている。
■貴島明日香（きじま あすか）
1996年2月15日奈良県生まれ。兵庫県出身。ファッションモデルとしてショーやテレビCMに出演する中、2017年4月からの5年間、情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）でお天気キャスターを担当。2024年1月には雑誌「non-no」（集英社）の専属モデルを卒業し、雑誌「BAILA」（集英社）の専属モデルとなった。
引用：「貴島明日香」Instagram（@asuka_kijima）