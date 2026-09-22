土屋太鳳＆佐久間大介『マッチング TRUE LOVE』、“真実の審判”映像解禁 カップルが隠していた過去や秘密が暴かれる
俳優の土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介が共演する、映画『マッチング TRUE LOVE』（25日公開）の本編映像が解禁された。
【動画】不穏な空気…本編映像が公開
今作は、マッチングアプリでの出会いの裏側に潜む恐怖を描いた映画『マッチング』の続編。舞台を南の島へと移し、理想の相手を求める男女が集結する“マッチングツアー”が幕を開ける。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
解禁されたのは、愛の真偽を暴く“真実の審判”の場面。ある晩、輪花が宿泊している客室のテレビに突如、不穏な映像が流れ始める。そこに映し出されたのは、椅子に縛り付けられた天野由太郎（塚田僚一）と松橋梨絵（瀧七海）。そこへ「執行人」と名乗る謎の人物が現れ、「2人の愛が本物かどうかを確かめるため、今から真実の審判を行う」と宣告する。
2人の様子は、ホテルの全客室とネット上でリアルタイムに配信され、瞬く間に視聴者は増えていく。「これからお互いの真の姿を知ってもらう。それでも、相手への愛が揺るがなければ、彼らの愛は本物だ」と言い放つ執行人。そして、シーンが切り替わり映し出されたのは、誰かの口元のアップ。これは一体誰なのか──。「永遠に続く真の愛か、審判の時が来た」という言葉を合図に、執行人によってカップルが互いに隠していた醜い過去や秘密が次々と暴かれていくところで、映像は終了する。
“真実の愛を証明しなければ死”という究極のデスゲーム。これは2年前のアプリ婚連続殺人事件の復活なのか、それとも何者かによる模倣犯罪なのか。姿を消した吐夢が事件にどう関わっているのか、そしてすべての真実を知った輪花が最後に選び取るもの、輪花が辿り着いた「真実の愛（TRUE LOVE）」とは──。
さらに、映画公開を記念して、公開初日から3日間限定でスペシャルカードが配布される。
【動画】不穏な空気…本編映像が公開
今作は、マッチングアプリでの出会いの裏側に潜む恐怖を描いた映画『マッチング』の続編。舞台を南の島へと移し、理想の相手を求める男女が集結する“マッチングツアー”が幕を開ける。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
2人の様子は、ホテルの全客室とネット上でリアルタイムに配信され、瞬く間に視聴者は増えていく。「これからお互いの真の姿を知ってもらう。それでも、相手への愛が揺るがなければ、彼らの愛は本物だ」と言い放つ執行人。そして、シーンが切り替わり映し出されたのは、誰かの口元のアップ。これは一体誰なのか──。「永遠に続く真の愛か、審判の時が来た」という言葉を合図に、執行人によってカップルが互いに隠していた醜い過去や秘密が次々と暴かれていくところで、映像は終了する。
“真実の愛を証明しなければ死”という究極のデスゲーム。これは2年前のアプリ婚連続殺人事件の復活なのか、それとも何者かによる模倣犯罪なのか。姿を消した吐夢が事件にどう関わっているのか、そしてすべての真実を知った輪花が最後に選び取るもの、輪花が辿り着いた「真実の愛（TRUE LOVE）」とは──。
さらに、映画公開を記念して、公開初日から3日間限定でスペシャルカードが配布される。