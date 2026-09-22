なにわ男子・西畑大吾、ファンクラブ更新忘れたファンの“心残り”に神対応「あなたはあなたなので」【時給三〇〇円の死神】
【モデルプレス＝2026/09/22】なにわ男子の西畑大吾と俳優の福本莉子が9月22日、東京・寶樹山 常在寺にて行われた映画『時給三〇〇円の死神』（10月2日公開）の大ヒット祈願イベントに、酒井麻衣監督とともに出席。西畑は、ファンクラブの更新を忘れたというファンに優しいメッセージを送った。
【写真】西畑大吾、メンバーに含みを込めたメッセージ
本作では「死者の『心残り』を果たす仕事」が描かれる。先月行われた完成完成披露試写会で、来場者から集まった“心残り”192枚の中から、MCがいくつかを紹介。「なにわ男子のファンクラブの更新を忘れ、若い会員番号を失ってしまった」というファンの“心残り”には、西畑が「それは悔しいですね！若い番号って、その…“古参”と言いますかね、早めに入ったよっていう嬉しさはあると思うんですけど」と理解を示しつつ、「でも、その方がその方っていうのには変わりはないので。あなたはあなたなので」と優しく語りかけた。
さらに「（番号よりも）歴史じゃないですか。大丈夫、大丈夫」と続けると、MCは「その一言でもう報われたんじゃないでしょうか」と笑顔に。西畑は「（ファンクラブに）また入ってくれたら俺らも嬉しいし」と、最後までファンの心残りに寄り添った。
また、福本の写真集お渡し会に「1冊分しか持っていけなかった」という福本ファンの“心残り”も紹介されると、福本は「いやいや、1冊でもありがとうございますですよ。来てくれただけで嬉しいです」とコメント。「この時点でもう多分、『書いてよかった』と思ってますよね、皆さんね」とMCに言われると、福本も笑顔を見せた。
このほかにも、「完成披露試写会で絶対泣くと思ったのにハンカチを忘れた」という微笑ましい心残りや、「亡くなった方にもっと思いを伝えておけばよかった、感謝を伝えたかった」「引っ越す前に隣の駅の飲食店をもっと開拓しておけばよかった」「好きな人にもっと素直に好きと言えばよかった」など、さまざまな“心残り”が寄せられた。
今回のイベントでは、常在寺に設置されている「霊山ポスト」をめぐる企画を実施。西畑と福本が“死神バディ”として、完成披露試写会で集まった192枚のカードを「霊山ポスト」へ投函し、来場者一人ひとりの“心残り”を届けた。
本作は作家・藤まる氏による累計発行部数36万部突破の同名小説を実写映画化。酒井監督と、映画『366日』製作陣が、切なくも美しいヒューマンストーリーを描く。
物語の舞台は、未練を残して死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。父が起こした事件をきっかけに希望を失った大学生・佐倉真司（西畑）が、天真爛漫な同級生・花森雪希（福本）に誘われ、“死神のアルバイト”を始める。2人は“死神バディ”として、死者たちの心残りに寄り添い、あの世へと導いていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】西畑大吾、メンバーに含みを込めたメッセージ
◆西畑大吾、ファンクラブ更新忘れたファンの“心残り”に神対応「あなたはあなたなので」
本作では「死者の『心残り』を果たす仕事」が描かれる。先月行われた完成完成披露試写会で、来場者から集まった“心残り”192枚の中から、MCがいくつかを紹介。「なにわ男子のファンクラブの更新を忘れ、若い会員番号を失ってしまった」というファンの“心残り”には、西畑が「それは悔しいですね！若い番号って、その…“古参”と言いますかね、早めに入ったよっていう嬉しさはあると思うんですけど」と理解を示しつつ、「でも、その方がその方っていうのには変わりはないので。あなたはあなたなので」と優しく語りかけた。
また、福本の写真集お渡し会に「1冊分しか持っていけなかった」という福本ファンの“心残り”も紹介されると、福本は「いやいや、1冊でもありがとうございますですよ。来てくれただけで嬉しいです」とコメント。「この時点でもう多分、『書いてよかった』と思ってますよね、皆さんね」とMCに言われると、福本も笑顔を見せた。
このほかにも、「完成披露試写会で絶対泣くと思ったのにハンカチを忘れた」という微笑ましい心残りや、「亡くなった方にもっと思いを伝えておけばよかった、感謝を伝えたかった」「引っ越す前に隣の駅の飲食店をもっと開拓しておけばよかった」「好きな人にもっと素直に好きと言えばよかった」など、さまざまな“心残り”が寄せられた。
今回のイベントでは、常在寺に設置されている「霊山ポスト」をめぐる企画を実施。西畑と福本が“死神バディ”として、完成披露試写会で集まった192枚のカードを「霊山ポスト」へ投函し、来場者一人ひとりの“心残り”を届けた。
◆西畑大吾＆福本莉子W主演「時給三〇〇円の死神」
本作は作家・藤まる氏による累計発行部数36万部突破の同名小説を実写映画化。酒井監督と、映画『366日』製作陣が、切なくも美しいヒューマンストーリーを描く。
物語の舞台は、未練を残して死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。父が起こした事件をきっかけに希望を失った大学生・佐倉真司（西畑）が、天真爛漫な同級生・花森雪希（福本）に誘われ、“死神のアルバイト”を始める。2人は“死神バディ”として、死者たちの心残りに寄り添い、あの世へと導いていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】