「日本国内に衝撃」欧州からもたされた“まさかの悲報”に韓国メディアも驚き「完全に除外された」「立場がますます危うい」
欧州からまさかの一報がもたらされたのは９月20日だ。
リバプールの遠藤航が、プレミアリーグ第５節ボーンマス戦（１－０）のメンバーから外れたのだ。
アンドニ・イラオラ新監督体制となった今シーズンは、開幕から出番なしが続いていたとはいえ、ついにベンチ外になったというのはショッキングだ。
この“悲報”に韓国メディアも反応。『スポータルコリア』は「『以前はベンチ入りしていたが...』日本に衝撃！遠藤がCL登録メンバーから外れたのに続き、今回は試合の登録メンバーからも完全に除外された。構想外か？」と見出しを打ち、次のように報じた。
「リバプールの遠藤航の立場がますます危うくなっている。シーズン開幕以来、出場機会が全くないだけでなく、チャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーからも外されたうえ、今回は試合の登録メンバーからも完全に除外された」
同メディアは「この事態に対し、日本国内では衝撃が広がっている」とし、「ベンチ入りすら外れたのか。避けられないこととはいえ、悲しい」「遠藤はもう構想から完全に外れてしまったようだ」「怪我をしているわけでもないのに、これは本当に厳しい」「もう起用されることはないのだろうか？」といった落胆の声を紹介した。
そして、「遠藤にとって厳しい状況だ。昨シーズンは先発出場しない場合でも、試合終盤に投入されて守備を固めるなど、様々な役割を担っていた。しかし、イラオラ監督の下では一貫して出場機会を与えられていない」と続けた。
「問題は、すぐに新天地を見つけるのが容易ではないという点だ。夏の移籍市場はすでに閉まっているため、当面はリバプールで次のチャンスを待つのが現実的な選択肢となる。遠藤にとって、あらゆる面で困難な状況となっている」
日本代表の前キャプテンの苦境に驚きを隠せないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジで良かった」「ついに来た！」日本深夜、欧州から飛び込んできた待望の“朗報”にファン大歓喜！「脱出成功」「楽しみでしかない」
リバプールの遠藤航が、プレミアリーグ第５節ボーンマス戦（１－０）のメンバーから外れたのだ。
アンドニ・イラオラ新監督体制となった今シーズンは、開幕から出番なしが続いていたとはいえ、ついにベンチ外になったというのはショッキングだ。
この“悲報”に韓国メディアも反応。『スポータルコリア』は「『以前はベンチ入りしていたが...』日本に衝撃！遠藤がCL登録メンバーから外れたのに続き、今回は試合の登録メンバーからも完全に除外された。構想外か？」と見出しを打ち、次のように報じた。
同メディアは「この事態に対し、日本国内では衝撃が広がっている」とし、「ベンチ入りすら外れたのか。避けられないこととはいえ、悲しい」「遠藤はもう構想から完全に外れてしまったようだ」「怪我をしているわけでもないのに、これは本当に厳しい」「もう起用されることはないのだろうか？」といった落胆の声を紹介した。
そして、「遠藤にとって厳しい状況だ。昨シーズンは先発出場しない場合でも、試合終盤に投入されて守備を固めるなど、様々な役割を担っていた。しかし、イラオラ監督の下では一貫して出場機会を与えられていない」と続けた。
「問題は、すぐに新天地を見つけるのが容易ではないという点だ。夏の移籍市場はすでに閉まっているため、当面はリバプールで次のチャンスを待つのが現実的な選択肢となる。遠藤にとって、あらゆる面で困難な状況となっている」
日本代表の前キャプテンの苦境に驚きを隠せないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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