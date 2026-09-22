20日午前、福岡市西区で飲酒運転の車が3歳の男の子を死亡させた事故で、運転していた男が「自宅で酒を飲んでいた」という趣旨の話をしていることが分かりました。

事故が起きた現場には22日、子ども向けのお菓子と飲み物が手向けられていました。



■野口明日香記者

「大神容疑者が警察署から出てきました。フードをかぶり、表情を確認することはできません。」



警察官に連れられて出てきた男。





危険運転致死傷の疑いで22日、送検された 福岡市 西区の 無職 、大神正治容疑者（68）です。

事故は、20日午前11時ごろ、福岡市西区小田の県道で起きました。



現場に残された黒い軽乗用車のフロントガラスにはひびが入り、ナンバープレートが曲がっていました。大神容疑者が運転していた車です。



現場近くの防犯カメラには、複数台のバイクが通過した後に、特徴の似た黒い車が走っていく様子が捉えられていました。この直後、事故が発生しました。

警察によりますと、福岡県糸島市から福岡市方面へ向かっていた大神容疑者の車は、前を走っていたバイクが減速したところに、突っ込みました。



2人乗りだったバイクが転倒し、その前を走っていたバイクも巻き込まれて転倒しました。



倒れて滑ったバイクは、近くにいた3歳の男の子にぶつかりました。

■野口記者

「現場は見通しがよく、信号がない片側一車線の道路です。反対車線にはガードレールがありますが、こちら側にはなく、 車との距離が近く感じられます。」



事故に巻き込まれたのは、大分市に住む大山晴瑠ちゃん（3）です。頭を強く打ち、死亡しました。



晴瑠ちゃんの両親など5人もケガをしました。



事故直後、大神容疑者の呼気からは、1リットルあたり0.99ミリグラムものアルコールが検出されました。



警察の調べに「お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えた」と話し、容疑を認めているということです。

また、その後の捜査関係者への取材で、大神容疑者は。



『自宅で前日の夜と、当日は朝からワインや焼酎を飲んでいた』



『買い物に行くため運転をした』



こうした趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。事故が発生したのは午前11時すぎでした。



亡くなった大山晴瑠ちゃんと家族を知る人は。



■家族を知る人

「かわいらしい、家族仲良しでとてもほほえましい印象だったので、今回の事故でとてもびっくりしています。飲酒運転はしたらダメだとみんなが分かっている中で、仲の良い家族の生活を壊すようなことをするなんてびっくりだし、許せないです。」



警察は事故の経緯をさらに調べています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年9月22日午後3時50分ごろ放送