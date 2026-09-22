この男たちから目を離すな　MLB公式が最終週の注目選手に村上宗隆と大谷翔平を選出

村上のバットは再び火を噴くか(C)Getty Images

レギュラーシーズン終了まで1週間、この選手から目を離すな。MLB公式サイトは現地時間9月20日、全30チームから1人ずつ、最終週で注目すべき選手をピックアップした。日本人選手ではホワイトソックスから村上宗隆、ドジャースから大谷翔平が選ばれた。

【動画】これが見たいんだ！ 大谷翔平の超特大アーチ

ホワイトソックスは、ア・リーグ中地区の2位。1ゲーム差の首位ガーディアンズと熾烈な地区優勝争いを繰り広げている。

「ムラカミが打てば、チームも勝つ」

救援右腕マイク・バシルは魔法の杖のパフォーマンスで村上とともにメディアの注目を集めた。その右腕の言葉が村上の重要性を最も的確に表現していると指摘。「ムラカミは日本からの加入によってこのチームを一変させた」と弱小球団を蘇らせた「ムラカミ効果」に言及した。

「ムラカミは8月の初めから不振に苦しんでいたが、9月17日のタイガース戦で復調への兆しとなる特大3ランを放った。最終2カードで調子を取り戻せれば、チームは予想もされなかったプレーオフの切符を手にできるだろう」

3年連続で100敗以上を喫してきたチームだが、地区シリーズで敗退した2021年以来、5年ぶりのプレーオフ進出は、手の届くところにあると強調した。