この男たちから目を離すな MLB公式が最終週の注目選手に村上宗隆と大谷翔平を選出
村上のバットは再び火を噴くか(C)Getty Images
レギュラーシーズン終了まで1週間、この選手から目を離すな。MLB公式サイトは現地時間9月20日、全30チームから1人ずつ、最終週で注目すべき選手をピックアップした。日本人選手ではホワイトソックスから村上宗隆、ドジャースから大谷翔平が選ばれた。
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ホワイトソックスは、ア・リーグ中地区の2位。1ゲーム差の首位ガーディアンズと熾烈な地区優勝争いを繰り広げている。
「ムラカミが打てば、チームも勝つ」
救援右腕マイク・バシルは魔法の杖のパフォーマンスで村上とともにメディアの注目を集めた。その右腕の言葉が村上の重要性を最も的確に表現していると指摘。「ムラカミは日本からの加入によってこのチームを一変させた」と弱小球団を蘇らせた「ムラカミ効果」に言及した。
「ムラカミは8月の初めから不振に苦しんでいたが、9月17日のタイガース戦で復調への兆しとなる特大3ランを放った。最終2カードで調子を取り戻せれば、チームは予想もされなかったプレーオフの切符を手にできるだろう」
3年連続で100敗以上を喫してきたチームだが、地区シリーズで敗退した2021年以来、5年ぶりのプレーオフ進出は、手の届くところにあると強調した。
そして大谷である。こちらは右上腕二頭筋や左膝裏の負傷などで、15日間の負傷者リスト（IL）に入れられている。
「投手としての今季の登板はもうないが、打者としての復帰は予定されている。この最終週は調整のために数試合の出場になるか、ベンチ裏の室内でのスイングの調整になるのか分からないが、彼にとって非常に重要なものになるだろう」
大谷は最短で現地時間23日のパドレス戦でILから復帰が可能になる。実戦の打席に立ってプレーオフへ状態を上げていくのか、それとも投手の映像と実際の投球を再現できるトラジェクトアークでの打席を重ねていくのか、現時点では明確な調整過程は明示されてはいない。それでもどんな形になろうとも、プレーオフで活躍を見せるためにはこの1週間の「中身」が大事になると指摘した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]