飼い主さんと同じ布団で目が覚めるノチちゃん。仕事に行きたくなくなってしまう愛おしい寝姿が話題です。動画は記事執筆時点で再生回数49.1万回を突破。「赤ちゃんすぎる」「幸せで溢れてる」といったコメントが寄せられました。

【動画：飼い主『仕事に行けない』→毎朝、腕の中で眠る猫…たまらなく可愛い光景】

極上の腕枕

TikTokアカウント「主 と ノチさん」に投稿されたのは、飼い主さんの布団で目覚める猫の動画です。もちもちボディが魅力的なノチちゃんの朝は、飼い主さんの腕の中で始まるそう。

この日も飼い主さんの腕の上で足を畳んで気持ちよさそうに眠っていたんだとか。

目が覚めた飼い主さんが顎を撫でてあげると、目を閉じたまま嬉しそうに受け入れます。どうやらまだ起きる気はなさそうです。

布団から出られない

しっかりと肩まで毛布をかけて、まるで恋人のように寄り添って寝る飼い主さんとノチちゃん。ノチちゃんは横になったまま微動だにせず熟睡していたんだとか。

飼い主さんが仕事に出かける時間が刻一刻と迫りますが、毎朝この調子のためなかなか出かけられないんだそう。あまりにも幸せそうに眠る表情を見ると、飼い主さんの心情にも頷けます。

幸せな朝のひととき

飼い主さんから再び顔を撫でられると少し目を開けますが、まだまだ身を起こす気配がないノチちゃん。

首を触られても、前足を持ち上げられてもお構いなし。脱力状態でされるがままに全てを受け入れていたそう。

飼い主さんと過ごせることが幸せそうなノチちゃんの熟睡っぷりに愛おしさが込み上げるワンシーンでした。

話題になった動画には「もういいよ、仕事休みな、上には私から説明しとく」「これはいけない しょうがない」と、仕事に行きたくなくなってしまう飼い主さんに共感する視聴者のコメントが続出しました。

TikTokアカウント「主 と ノチさん」では、穏やかで甘えん坊なのちちゃんの癒し溢れる日常を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「主 と ノチさん」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。