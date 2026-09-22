世界最高齢を13歳も上回る「130歳」のおばあちゃん　偶然、発見された身分証「1896年生まれ」の記載　タイで大注目

タイ東北部ののどかな村で、いま、「スーパーご長寿」が注目を浴びている。

セーン・マンカラットさんが持つ古びた身分証には、生年月日が「1896年9月18日」と記されている。

もしこれが本当なら、現在存命で、ギネス世界記録に認定されている117歳の最高齢者を13歳も上回る「130歳」ということになる。（2026年9月時点）

果たして真相は…？本人と家族を直撃した。

タイ国王6代の時代を生きた女性？

2026年9月18日、家族の「ハッピーバースデー」の大合唱に囲まれ、セーンさんは穏やかな笑みを浮かべていた。

バースデーケーキには、本人の顔写真と、「130」をかたどった大きなろうそくが飾られた。

家族が「130歳」だと信じる根拠は、大切に保管されてきた1枚のカードだ。

タイの仏暦で「2439年9月18日」と記載されている。西暦で「1896年」、日本では「明治29年」生まれにあたる。

地元のメディアもこぞって取り上げ、「タイの6つの時代を生きてきたおばあちゃん」と大注目の的に。

1896年といえば当時のラーマ5世の時代。現在までの歴史をまるごと駆け抜けてきた計算になり、セーンさんは一躍、時の人となった。

家族は「まさかこんな騒ぎになるなんて！取材陣が押し寄せて胸がバクバクでした」と、突然のフィーバーに目を丸くする。

ポケットからポロリ！ 偶然、見つかった身分証

なぜ今になって130歳という年齢が話題になったのか。そこには少し不思議な経緯があった。

実はこの身分証、かつてなくしたと思い込まれ、警察に紛失届まで出されていたのだ。

ところが2～3年前、家族が寺へ修行に行くため、セーンさんが昔着ていた白い服を引っ張り出したところ、小さなポケットから折り畳まれたカードがポロリ。ビニール袋に入った状態で発見されたという。

家族は「ずっと探しても見つからなかったのに、服のポケットから出てくるなんて！それからは大切に保管しています」と話す。

その後、噂を聞きつけた地元の僧侶がセーンさんを訪問。身分証をSNSに投稿したことで、一気に話題が広がっていった。

「130歳」に残された謎と長寿の秘訣

もっとも、これが正式な世界記録となるかは別問題だ。

地元メディアによると、セーンさんが生まれたとされる1896年当時、タイではまだ全国的な出生登録制度が整っていなかった。ギネス世界記録に公式に認定されるには、出生時の記録や過去の住民登録など、人生の足跡をひとつずつ証明する必要がある。

しかし、家族は全く疑っていない。

「役所だってウソの情報で発行するわけないじゃない。行政がちゃんと確認したからこのカードがあるんだよ」

セーンさんは複数の子どもに恵まれたが、すでに他界した子もいて、子どもの年齢から生年をたどるのも難しいという。130歳なのか、それとも…真相は謎に包まれたままだ。

ただ、そんな周りの喧騒をよそに、本人の日常はいたってマイペース。家族に長寿の秘訣を尋ねると…。

「好きなものは地元の野菜とお魚！好き嫌いはナシ、あれこれワガママも言わずに何でもおいしく食べるの」

セーンさんは長い会話こそ難しいものの、家族の呼びかけには優しく反応する。

取材の最後、カメラに向かって両手を合わせ、「サワディーカー（こんにちは）」と丁寧にあいさつ。

さらに、「元気だよ～」と、かわいらしく小さく手を振ってくれた。

公式記録になるかどうかをよそに、セーンさんはきょうも大好きな家族に囲まれ、穏やかな時間を過ごしている。