SABU監督『Arrested Memory』、トロント映画祭の観客賞で実質3位 東京国際映画祭で上映へ
SABU監督の『Arrested Memory（原題）』が、10日から20日までカナダで開催された「第51回トロント国際映画祭」のミッドナイト・マッドネス部門で、観客投票によって決まる「People’s Choice Midnight Madness Award」の第2次点（実質3位）に選ばれた。
【動画】【第39回東京国際映画祭】予告編
1996年の『弾丸ランナー』で長編監督デビューしたSABU監督にとって20作目となる本作は、台湾と日本の合作映画。全編台湾ロケで撮影され、ある事件のショックから記憶障害を発症した敏腕刑事が、3億円誘拐事件の捜査に挑む姿を描く。記憶が次第に薄れていく中、直感だけを頼りに犯人を追い続けるノンストップ・エンターテインメントだ。
主人公の刑事を演じるのは、『モンガに散る』『我、邪で邪を制す』などで知られる台湾のスター、イーサン・ルアン。ムーン・リー、シェ・インシュエンのほか、SABU監督作品の常連である堤真一、『ドライブ・マイ・カー』の霧島れいかが出演している。
本作は、2日から12日までイタリアで開催された「第83回ベネチア国際映画祭」のアウト・オブ・コンペティション部門にも選出され、ワールドプレミアを飾った。さらに、10月26日から11月4日まで開催される「第39回東京国際映画祭」では、ガラ・セレクション部門での上映が決まっている。
【動画】【第39回東京国際映画祭】予告編
1996年の『弾丸ランナー』で長編監督デビューしたSABU監督にとって20作目となる本作は、台湾と日本の合作映画。全編台湾ロケで撮影され、ある事件のショックから記憶障害を発症した敏腕刑事が、3億円誘拐事件の捜査に挑む姿を描く。記憶が次第に薄れていく中、直感だけを頼りに犯人を追い続けるノンストップ・エンターテインメントだ。
本作は、2日から12日までイタリアで開催された「第83回ベネチア国際映画祭」のアウト・オブ・コンペティション部門にも選出され、ワールドプレミアを飾った。さらに、10月26日から11月4日まで開催される「第39回東京国際映画祭」では、ガラ・セレクション部門での上映が決まっている。