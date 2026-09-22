建設作業員がうっかり光ファイバーケーブルを切断したところ数千便のフライトが欠航・遅延する事態に
アメリカのニュージャージー州で建設作業員が、航空交通管制（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%AE%A1%E5%88%B6）に使用されるVerizonの光ファイバーケーブルを誤って切断したことで、2026年9月21日(月)に数千便が欠航・遅延するという事態が発生しました。
Newark, NYC, Philadelphia flights disrupted due to cut Verizon cable
Flights resuming after equipment outage disrupts Northeast air travel: Duffy - ABC News
https://abcnews.com/US/northeast-airspace-closing-30-minutes-due-equipment-outage/story?id=136626017
A cut cable disrupted hundreds of flights across the US | The Verge
https://www.theverge.com/transportation/998550/a-cut-cable-disrupted-hundreds-of-flights-across-the-us
連邦航空局(FAA)のブライアン・ベッドフォード長官によると、フィラデルフィアの航空管制施設で回路がショートしてバックアップシステムが作動した際に、ニュージャージー州のバックアップ回線が切断されていることが判明したそうです。この通信障害はアメリカ北東部の空港に大きな影響をおよぼしました。
光ファイバーケーブルの切断によりアメリカ北東部でのフライトが一時停止せざるを得ない状態に陥ったことは、ショーン・ダフィー運輸長官もXで報告しています。ダフィー運輸長官によると、光ファイバーケーブルを切断してしまったのはアムトラックの建設作業員だそうです。
UPDATE: An Amtrak construction crew accidentally cut into a fiber line in New Jersey which caused a telecom outage and forced FAA to pause flights in the Northeast.
Right now:
- Flights are resuming at LGA and PHL
- Flights into EWR, JFK, and Teterboro Airport are paused
This… https://t.co/3CDnTioMv0— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) September 21, 2026
その後、現地時間の9月21日夜にダフィー運輸長官が「通信回線が修復され、北東部すべての空港の運航が再開された」と発表しています。
UPDATE: The telecom lines have been repaired, and all airport operations in the Northeast are resuming.
It will take some time to clear all existing delays, so please check with your airline for the latest information. https://t.co/cqFWKQr0ar— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) September 21, 2026
世界最大規模のリアルタイム航空便追跡サービスであるFlightAwareによると、ニューアーク・リバティー国際空港では21日18時までに同空港の発着便のうち21日の運航予定便の半分以上に相当する600便以上が欠航、約100便が遅延しました。フィラデルフィア国際空港では、同空港発着便の200便以上が欠航、400便以上が遅延しています。
ニュージャージー州の公共交通機関であるNJ Transitは、ニュージャージー州ニューブランズウィックとノースブランズウィック間の鉄道建設プロジェクトに従事していた作業員が、「現場で作業中に誤って光ファイバーケーブルを切断した」と発表しています。NJ Transitによると、当該作業員は公共設備の標識から約3メートル離れた場所で作業していたそうです。
NJ Transitは「現在現場で修理状況を確認するとともに、現場の公共設備のマーキングを行ったのがVerizonなのか請負業者なのかを特定するために作業を行っています」と述べ、責任の所在を明確にするべく確認作業を進めていると説明しました。
一方、VerizonはCNBCへの声明で、「現場付近で作業していた建設業者が当社のケーブルを掘り起こし、切断しました。それまでVerizonの設備は完全に機能していました。Verizonはこの件に関して一切責任を負いません」と説明しています。
アムトラックはAP通信に対して、今回の光ファイバーケーブル切断事故を起こしたのはNJ Transitの建設作業員であると説明。また、アムトラックの広報担当者はNBC4に対して、「この事故はNJ Transitの敷地内で発生し、NJ Transitの請負業者が関与していました」と説明しています。
ユナイテッド航空は、運航混乱の影響を受けた旅行者のフライト変更手数料を免除。さらに、人員不足を緩和するためにニューアーク・リバティー国際空港で乗客をピックアップする人員に割増賃金を支払うなどしています。アメリカン航空もフライト変更手数料の免除を発表しています。