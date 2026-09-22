出口夏希「たこ焼き」蒔田彩珠「551」と即答…大阪で 貴重な『ルックバック』“4ショット”も実現
俳優・出口夏希、蒔田彩珠、七瀬ふうり、岡田六花が21日、大阪市内で行われた実写映画『ルックバック』（公開中）の舞台あいさつに、是枝裕和監督とともに登壇した。
【写真】似てる？ 実写映画『ルックバック』子ども時代を演じた七瀬ふうり＆岡田六花
藤本タツキ氏による青春漫画を、是枝監督が実写映画化。漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野（出口）と、彼女に憧れを抱きながらも圧倒的な画力を秘めた京本（蒔田）の13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き、[第83回ヴェネチア国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された。
大阪では、出口、蒔田と、それぞれの子ども時代を演じた七瀬、岡田との4ショットが実現。是枝監督は「ヴェネチア以来で4人がそろったので、4人の素敵なおしゃべりを楽しんでいただけたらと思います」と呼びかけた。
大阪の印象を聞かれると、出口は「たこ焼き」と大きな声で即答し、「毎回、舞台あいさつに来ると食べています」と笑顔。蒔田も「551」と大阪名物を挙げた。
また、映画の反響について、出口は「Xでエゴサしている」「温かいコメントをいただいてうれしいです」と明かし、蒔田は「普段、私の友だちは私の作品をあまり観てくれないんですが、『ルックバック』だけは観てくれてる人が多くてうれしいです。是枝監督の作品は皆観てくれるんです」と語った。
撮影の裏話をめぐっては、七瀬が「監督は知ってるんじゃない？」と言いながら、「雨の中、田んぼ道を走るシーンは、スタッフの皆さんが寒いだろうと予想して、サウナカーを用意してくれたんです」と感謝を伝え、出口と蒔田は驚きの表情。出口と蒔田が「私たちの時、なかったよね？」と問い詰めると、是枝監督は「雨の中、何度も走ってもらったからね」と苦笑いだった。
【写真】似てる？ 実写映画『ルックバック』子ども時代を演じた七瀬ふうり＆岡田六花
藤本タツキ氏による青春漫画を、是枝監督が実写映画化。漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野（出口）と、彼女に憧れを抱きながらも圧倒的な画力を秘めた京本（蒔田）の13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き、[第83回ヴェネチア国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された。
大阪の印象を聞かれると、出口は「たこ焼き」と大きな声で即答し、「毎回、舞台あいさつに来ると食べています」と笑顔。蒔田も「551」と大阪名物を挙げた。
また、映画の反響について、出口は「Xでエゴサしている」「温かいコメントをいただいてうれしいです」と明かし、蒔田は「普段、私の友だちは私の作品をあまり観てくれないんですが、『ルックバック』だけは観てくれてる人が多くてうれしいです。是枝監督の作品は皆観てくれるんです」と語った。
撮影の裏話をめぐっては、七瀬が「監督は知ってるんじゃない？」と言いながら、「雨の中、田んぼ道を走るシーンは、スタッフの皆さんが寒いだろうと予想して、サウナカーを用意してくれたんです」と感謝を伝え、出口と蒔田は驚きの表情。出口と蒔田が「私たちの時、なかったよね？」と問い詰めると、是枝監督は「雨の中、何度も走ってもらったからね」と苦笑いだった。