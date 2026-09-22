『スター・ウォーズ』の生みの親ジョージ・ルーカスが、ハン・ソロ役ハリソン・フォード、ルーク・スカイウォーカー役マーク・ハミルと再集結した。現地時間2026年9月19日、米ロサンゼルスで開催されたルーカス美術館（Lucas Museum of Narrative Art）の開館記念イベント「Opening Night」で、3人が久々に同じ場所へ集った。

フォードは妻カリスタ・フロックハートとともにルーカス、共同設立者メロディ・ホブソンと写真に収まり、ハミルもルーカスとのツーショットを披露した。

George Lucas, Harrison Ford, Calista Flockhart and Mellody Hobson at the Lucas Museum of Narrative Art opening night - Star Wars Holocron (@sw_holocron)

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ルーカス、フォード、ハミルの3人がそろった公開イベントは、2019年5月29日に米ディズニーランドで行われたぶり。およそ7年を経てのリユニオンが実現した。

今回の舞台となったルーカス美術館は、ルーカスとホブソンが共同設立した“ナラティブ・アート（物語芸術）”の美術館。建物は約30万平方フィート（約2万8,000平方メートル）で、30を超えるギャラリーに1,300点以上の作品を展示。洞窟壁画から絵画、イラスト、コミック、漫画、写真、映画まで、視覚による物語表現を。

映画ギャラリーでは特別展「Star Wars in Motion」を開催し、ルーカスによる最初の6作品に登場したビークルをテーマに、コンセプトデザイン、プロップ、衣装などを展示。『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』（1977）のルークのランドスピーダーから、『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』（2005）のグリーヴァス将軍のホイール・バイクまでが並ぶ。美術館には1971年から2012年までの「ルーカス・アーカイブ」も完全な形で収蔵されるという。

その展示を実際に巡ったハミルは、自身が演じたルーク・スカイウォーカーの等身大像とも対面。「僕より背が高く見える！」と笑いながら楽しんだと、現地から米が伝えている。

会場にはメイス・ウィンドゥ役サミュエル・L・ジャクソンも登場し、自身の等身大像と対面したほか、アナキン・スカイウォーカー役ヘイデン・クリステンセン、オビ＝ワン・ケノービ役ユアン・マクレガーら『スター・ウォーズ』ゆかりの面々も姿を見せ、展示を楽しんだ。

ルーカス美術館（Lucas Museum of Narrative Art）は現地時間2026年9月22日、米ロサンゼルスのエクスポジション・パークで一般開館する。

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