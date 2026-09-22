ブラッド・ピット主演、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）の新作映画『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』の予告編が公開された。原題そのままの邦題で日本上陸、2026年11月25日よりIMAXシアターで劇場公開される。

本作は『ワンハリ』から8年後の1977年、以前とは異なるハリウッドを舞台に、運転手兼スタントマンのクリフ・ブースによる新たな冒険を描く物語。脚本はクエンティン・タランティーノ、監督はデヴィッド・フィンチャーという豪華かつ異色の顔合わせが実現した。

映画『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』



脚本：クエンティン・タランティーノ

監督：デヴィッド・フィンチャー



ブラッド・ピット演じる

クリフ・ブースが帰ってくる。



舞台は1977年――

ハリウッドも、

あの頃とはまるで違う。



11月25日 IMAX限定公開… - Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP)

公式のシノプシスには、「殺人、恐喝、窃盗、ゆすり──ハリウッドにまた夏がやってきた」とある。

「おとぎ話は終わった。1977年、ロサンゼルスはもはや、以前のようなヒッピーに殺すスタントマンを必要としていない。それでも、ハリウッドは常に問題だらけで、それらを解決できるのは、クリフのように特別な（時として非合法な）能力を持つ者だけだ。バーテンダーや映写技師として生計を立てながら、クリフ・ブースはフィクサーとして、ハリウッドの偉人たち、または悪人たちの問題を解決する。」

ある日、クリフ・ブースのもとに、エージェントのカレン・クロスビーから一本の電話がかかってきた。彼に用事があったのは、テレビ界のスーパースターであるチャーリー・ピーターズ。クリフはチャーリーの妻や、元フットボール選手の映画スター、さらに謎のギャング兄弟といった人々と出会い、彼らの世界に引き込まれていく……。

「かつてのおとぎ話は、今では犯罪の物語となった。暴力と野心、欲望が入り混じった、これはロサンゼルスでしか起きえない物語だ」との文言からは、前作からのジャンル変更が見て取れる。予告編から具体的なストーリーは読み取れないが、タランティーノらしい雰囲気を残しつつ、よりフィンチャーらしいトーンになっているあたり、期待された通りの作家性の激突を堪能できそうだ。

予告編のラストでは、前作でレオナルド・ディカプリオが演じたリック・ダルトンの名前が飛び出す。「長年リック・ダルトンと組んでいたのに、どうして解消したの？」。こう問われたクリフは答える。「リックが太りすぎて、代役ができなくなったんだ」

クリフ・ブース役を演じるブラッド・ピットのほか、エージェントのカレン・クロスビー役に『TENET テネット』（2020）のエリザベス・デビッキ、テレビ界の大物チャーリー・ピーターズ役に『オーシャンズ11』シリーズのスコット・カーン、元フットボール選手の映画スターであるロデリック・“ホットロッド”・ハリソン役に「ワンダーマン」（2026）のヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世。

チャーリーの妻・トニ役は『サンキュー、チャック』（2025、日2026）のカーラ・グギーノ、ギャングのベルドゥスコ兄弟役はマット・グルーヴ＆J・B・タデナ。そのほか『ロボコップ』シリーズのピーター・ウェラーが出演するほか、前作からジェームズ・ステイシー役のティモシー・オリファントも続投する。

脚本はクエンティン・タランティーノ、監督は『ファイト・クラブ』（1999）『セブン』（1995）などでピットと組んだ巨匠デヴィッド・フィンチャー。撮影監督は『Mank／マンク』（2020）『ザ・キラー』（2023）のエリック・メッサーシュミットが務めた。

映画『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』は、2026年11月25日よりIMAXシアターで2週間限定上映。その後、12月23日よりNetflixで独占配信される。

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