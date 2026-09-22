“息子の父親”公表した未婚の女優41歳、“初体験”を報告 美麗ショットに反響「美しい」
元グラビアアイドルで女優、アーティストの佐藤寛子が21日に自身のInstagramを更新し、初めてのポルトガル料理を堪能する様子を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】“息子の父親”公表した未婚の女優41歳が「スタイル抜群」、目がトロンとした“ほろ酔い”ショット、ほか全盛期のグラドル時代の姿も
佐藤は1985年2月17日生まれの41歳。10代より女優として活動していたほか、グラビアでも活躍。女優として2010年には映画『ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う』で自身初の濡れ場ヌードに挑戦し、第32回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した。
2015年には未婚のまま男児を出産したことを公表。約11年の歳月が経った今年1月、出産した子どもの父親が俳優、声優の小西遼生であることを公表した。アーティスト活動をする際は「坂田米米子」（さかためめこ）を名乗っている。Instagramでは、グラビアオフショットのほか、趣味のポートレート、休日のリラックスした素顔などを公開し、ファンを喜ばせている。
そんな佐藤はシルバーウィーク真っ只中のこの日、「こんにちは！ 連休いかがお過ごしでしょうか？」と問いかけ「先日、初めてポルトガル料理を食べました」「スパイスの異国感とレモンの酸味が効きながらも、素材の味が活きた美味しさでした」と、初めての葡料理を堪能した様子を公開している。
そんな佐藤の投稿のコメント欄には「ポルトガル料理はめずらしいですね」「美味しそう～」といったコメントのほか、ノースリーブにデニムを羽織った佐藤にも「寛子さんファッション、ワイルド」「美しいです」といった称賛が寄せられている。
引用：「佐藤寛子」Instagram（＠memeco.s）
【写真】“息子の父親”公表した未婚の女優41歳が「スタイル抜群」、目がトロンとした“ほろ酔い”ショット、ほか全盛期のグラドル時代の姿も
佐藤は1985年2月17日生まれの41歳。10代より女優として活動していたほか、グラビアでも活躍。女優として2010年には映画『ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う』で自身初の濡れ場ヌードに挑戦し、第32回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した。
そんな佐藤はシルバーウィーク真っ只中のこの日、「こんにちは！ 連休いかがお過ごしでしょうか？」と問いかけ「先日、初めてポルトガル料理を食べました」「スパイスの異国感とレモンの酸味が効きながらも、素材の味が活きた美味しさでした」と、初めての葡料理を堪能した様子を公開している。
そんな佐藤の投稿のコメント欄には「ポルトガル料理はめずらしいですね」「美味しそう～」といったコメントのほか、ノースリーブにデニムを羽織った佐藤にも「寛子さんファッション、ワイルド」「美しいです」といった称賛が寄せられている。
引用：「佐藤寛子」Instagram（＠memeco.s）