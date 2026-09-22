梶原叶渚16歳、『GTO』からイメージ激変のニューヘアスタイルに反響
お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、女優でモデルの梶原叶渚が21日にInstagramを更新。新たなヘアスタイルのソロショットを披露すると、ファンから「お人形さんすぎる」「めちゃ似合ってる」といった声が集まった。
【写真】ドラマ『GTO』出演中の梶原叶渚
現在放送中の反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系）で主人公・鬼塚（反町）の教え子の高校1年生・若槻琴音を演じている梶原。21日に放送された第10話では、学園の職員・龍之介（工藤阿須加）への恋心を暴走させる琴音と真剣に向き合う鬼塚の姿が描かれていた。
ドラマ放送の同日に梶原が「New hair」と投稿したのは、自身のソロショット。複数公開されている写真には、前髪をワイドバングにした彼女の姿が収められている。
『GTO』で演じる高校生から印象を激変させた最新ショットに、ファンからは「アニメに出てきそうな可愛さある!!」「ワイドバングお人形さんすぎるうううう!!」「私が好きなタイプきた～」「めちゃ似合ってる」などの反響が寄せられている。
叶渚は、2023年1月に小中学生向け雑誌「Cuugal」（角川春樹事務所）のイメージモデルに就任。2024年5月には女優デビューを発表すると、同年8月には芸能事務所「スターダストプロモーション」への所属を発表。2026年1月期放送のドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）で、GP帯連続ドラマの“初レギュラー出演”を果たしていた。
引用：「梶原叶渚」Instagram（@kanna_mame）
【写真】ドラマ『GTO』出演中の梶原叶渚
現在放送中の反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系）で主人公・鬼塚（反町）の教え子の高校1年生・若槻琴音を演じている梶原。21日に放送された第10話では、学園の職員・龍之介（工藤阿須加）への恋心を暴走させる琴音と真剣に向き合う鬼塚の姿が描かれていた。
『GTO』で演じる高校生から印象を激変させた最新ショットに、ファンからは「アニメに出てきそうな可愛さある!!」「ワイドバングお人形さんすぎるうううう!!」「私が好きなタイプきた～」「めちゃ似合ってる」などの反響が寄せられている。
叶渚は、2023年1月に小中学生向け雑誌「Cuugal」（角川春樹事務所）のイメージモデルに就任。2024年5月には女優デビューを発表すると、同年8月には芸能事務所「スターダストプロモーション」への所属を発表。2026年1月期放送のドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）で、GP帯連続ドラマの“初レギュラー出演”を果たしていた。
引用：「梶原叶渚」Instagram（@kanna_mame）