俳優ブラッド・ピットが、シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトとアメリカンフットボール選手のトラヴィス・ケルシーの結婚式を「今世紀最高の結婚式」と称賛した。最新主演作「ハート・オブ・ビースト」の公開を控えるブラッドは、7月にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行われた2人の結婚式を「最高に楽しんだ」と明かした一方、ダンスフロアで一時、恋人のイネス・デ・ラモンと「はぐれてしまった」ことも振り返った。



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結婚式では携帯電話の使用が禁止されており、これが原因で2人が離れ離れになったとの報道について尋ねられたブラッドは「エンターテインメント・トゥナイト」にこう語った。「今世紀最高の結婚式のこと？」「言っておくけど、本当に最高の夜だった。10時間、いや12時間くらいいたと思う」「すごく心のこもった、よく練られた式で、本当に感動したし、めちゃくちゃ楽しかった」「でも大規模だったから、そうだな、ダンスフロアの人混みの中で一瞬彼女を見失ったんだ」。幸い、ブラッドはその後まもなく、2022年から交際しているジュエリーデザイナーのイネスと合流できたという。



一方、トラヴィスも自身の結婚式を「マジカルだった」と振り返っている。結婚後初となるポッドキャスト「ニュー・ハイツ」の新エピソードに出演したトラヴィスは次のように語った。「俺とテイラーは来てくれたみんなに本当に感謝してる。誓いの言葉から、みんなに会えたこと、夜通しどれだけ楽しかったか、そしてそれがみんなの語る夜の思い出を通して伝わってくることまで、全部にね。本当にマジカルな夜だったよ」



トラヴィスとテイラーは結婚式に1000人を超えるゲストを招待していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）