【吉田賢vs親方 がっぷり対談】元関脇嘉風の中村親方 #1

【続きを読む】元関脇嘉風・中村親方〈2〉「愛のムチ」が存在しない時代…稽古を午前・午後の2部制にしたワケ

NHKで大相撲中継の実況を長く務め、通称「しまなみ親方」として知られる吉田賢アナウンサーが、日本相撲協会の親方と対談する本企画。第1弾は2024年6月に独立した元関脇嘉風の中村親方と、がっぷり四つに組み合った（※対談の実際の様子は日刊ゲンダイ公式YouTubeチャンネルの「しまなみ親方の大相撲日刊ゲンダイ場所」から視聴できます）。

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吉田アナ（以下、吉田） 中村部屋ができて2年あまり経ちましたが、振り返ってどうでしょう。中村親方（以下、中村） 難しい質問ですが……生き甲斐とやり甲斐を感じています。すごく充実した2年だったなと。

吉田 2年は早かったですね。

中村 そうですね。あっという間です。

吉田 中村部屋といいますと親方がいろいろなことを考えて、いわゆる相撲界の常識にとらわれず、良いものはどんどん取り入れていこう、と。一番驚いたのが、朝稽古をしないということですが、このあたりは？

中村 ひとつ修正させていただくと、「常識にとらわれない」までは合っています。でも「良いものを取り入れる」ではなく、「これはどうなんだろうか」というものを取り入れてるんです。「良いもの」と言ってしまうと、「じゃあ元々あったことは悪いのか」と揚げ足を取られかねない。そういう捉え方はすごく嫌なんです。自分も相撲界の常識で育ってきて、相撲界の常識で今がありますからね。ただ、そこから少し外れた、常識とは違うことを取り入れてみようという発想です。僕は現役時代、30歳を越えてから本当に相撲が楽しくなって「早く本場所の土俵に上がりたい」と思うようになった時、一番大事なのは体づくりだな、と改めて考えた。例えば、筋肉は体に十分な栄養を取り入れた状態が、最も機能を発揮することも知りました。では、体に栄養を行き渡らせてから稽古をしたらどうなんだろう、と。

吉田 今は特製ドリンクのようなものを飲んでから、午前のトレーニングを行っています。

中村 プロテインやオートミール、ナッツやベリーを入れてミキサーにかけたもので、自分はスムージーと呼んでいます。

吉田 確か、最初は朝食をもう少し食べてましたよね。

中村 以前は食事をちゃんと作っていましたが、みんなで作って後片付けもするので、非常にコスパが悪いというか……。

吉田 タイパも悪い。

中村 そうですね。力士の負担になってしまうので、今はスムージーで手っ取り早く栄養補給をしています。

午前中のトレーニングは部屋から徒歩1分の隅田川テラス

吉田 午前中のトレーニングは、具体的にどのようなことを行っていますか？

中村 ラダー（はしご）を使ってステップを踏む瞬発力を養うアジリティートレーニングや、短距離ダッシュ、階段ダッシュ、反復横跳び、ハードルジャンプなどを1時間から1時間半かけて行っています。

吉田 どこでやっているのですか？

中村 （広場や遊歩道がある）隅田川テラスが部屋から徒歩1分なので、ランニングやウオーキングをしている人の邪魔にならないように、ですね。力士は体が大きいので、足首や膝に負担がかからないように配慮してメニューを組んでいます。専門家の方に来てもらって、コーチングしてもらうこともあります。

吉田 午前中は稽古場の土俵は使っていない？

中村 基本は使っていませんが、使う時もある。一貫性がないと言われるかもしれませんが（笑）。午前トレーニング、午後に稽古というのも、状況次第ですね。例えば7月の名古屋場所は誰もが知っている通り、猛暑日が多い。そのため、気温が上がる前の午前に稽古をし、日が落ちる夕方にアジリティーをしていました。気候や力士の体調に合わせてスケジュールを組んでいます。

吉田 試行錯誤の2年間、ですね。

中村 僕は決して相撲界の常識を疑っているわけではないんです。ただ、いろいろなものを取り入れたい、という気持ちは昔から強かった。ラグビーやアメフト、陸上などの他競技からも、「何か強くなるヒントはないか」と目を配っていますし、僕も現役時代は「相撲が強くなるヒントはどこにでもある」と思ってやっていましたから。

吉田 試してみたけど、これは合わないからやめよう、となったことも？

中村 「これは必要なのかなあ？」と疑問が出たものはやめています。もし、弟子が「このトレーニングはやめましょう」「これは嫌です」と言ってくれば、やめます。ありがたいことにそうしたケースは今までありませんが……。これは「甘え」と言われるかもしれませんが、力士が疲れて士気が下がっているなと思ったら、躊躇なく休ませます。力士も人それぞれで、アメとムチのアメで伸びる子もいれば、逆のパターンもある。弟子一人一人とどう向き合っていくかも含め、試行錯誤しながらの2年間だったと思います。 =つづく

（構成=本紙日刊ゲンダイ編集部）

▽中村雅継（なかむら・まさつぐ）本名は大西雅継。1982年、大分県佐伯市出身。2004年に尾車部屋に入門し、同年1月場所が初土俵。05年新十両、06年新入幕。19年に引退するまで、長く幕内の土俵を務めた。現役通算94場所で、649勝642敗30休。三賞10回、金星8個。最高位は関脇。