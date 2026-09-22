怪談師・怪談作家として全国を歩き、実際に収監を経験した人々や刑務官を取材しながら“塀の中の実話怪談”を蒐集してきた正木信太郎氏。 その正木氏が聞き集めたエピソードをまとめたのが、書籍『刑務所怪談 刑務所で起きた身の毛がよだつ30の怪異』（彩図社）だ。 舞台となる施設や体験者の人物像はプライバシーに配慮してぼかされているが、語られる出来事の根幹は、確かな取材に基づいた事実だという。 第4回で正木氏が書き留めるのは、60代半ばの女性・小嶋さんが語った、昭和の終わり頃に収監されていた地方の女子刑務所での出来事だ。 広い房にただひとり取り残された小嶋さんが、出所後に家族から告げられた“ある事実”とは――。 ※この記事は正木信太郎氏の書籍『刑務所怪談』（彩図社）より一部抜粋・構成。

小嶋さんは、60代半ばを迎える女性である。昭和の終わり頃、とある地方の女子刑務所に収監されていた。令和の現在とは、法律も処遇も、そして受刑者たちを取り巻く空気も、根本から異なる時代の話である。

彼女に科せられた刑期は非常に重く、長い歳月を塀の中で過ごすことが確定していた。当時、入れられたのは定員6人の古い雑居房だったが、慢性的な過剰収容により、そこには8人もの女たちが息を潜めるように押し込められていた。

本来ならば6組あれば足りるはずの布団が8枚、隙間なく敷き詰められ、寝返りを打てば必ず隣の体に触れた。冬は隙間風が足元から這い上がり、夏は8人分の体温と湿気が壁にへばりついた。起床から消灯まで、房内のどこにいても誰かの吐く息が首筋にかかる。そういう場所だった。

食事は1日3回、決まった時間に配給される。量は最低限で、女たちは全員が常に腹を空かせていた。だが、空腹を口にする者はひとりもいない。この場所では、弱みを見せることが即座に標的になることを、誰もが本能で知っていた。食器の底を丁寧に舐め、一粒の飯も残さず、黙々と嚥（えん）下する。それだけが、許された食への執着だった。

事の発端は、ある日の昼食時だ。

張り詰めた空気の中、同室のひとりが突如として隣の者の飯を奪った。

シャリアゲ――この極限の閉鎖空間において、最も忌み嫌われる行為だ。本来は力で勝る者の振る舞いだが、その時手を出したのは収監まもない女だった。乏しい食事の量に体が慣れず、飢えに抗えなかったのだろう。手を出した女は即座に凄惨なイジメの標的となり、数日のうちに独居房へ引きずられていった。

それ以来、昼食の場でも、午後の運動場でも、その女の姿を見かけることが一切なくなった。不審に思った小嶋さんが刑務官にその後を問うと、「お前が知る必要はない」と一蹴されるばかりだった。

夜な夜な繰り返される咀嚼音

怪異が起き始めたのは、その直後からだ。

消灯後、目を覚ますと、布団の上に誰かが正座し、何かをせわしなく口へ運び続けている。くちゃ、くちゃと水気を含んだ咀嚼音が響く。一定のリズムで、止まらない。常夜灯が作ったシルエットではあったが、その輪郭に見覚えがあった。同室の女囚だった。

刑務所内で私的な食料を持つことは不可能に近い。だが、影は明らかに何かを口に運び続けている。小嶋さんは息を殺し、毛布を顎まで引き上げ、目だけを細めてその背中を見つめた。声をかけることも、目を背けることも、どちらもできなかった。

やがて朝になると、何事もなかったように点呼が始まる。問題の女は普段通り整列し、普段通り刑務作業へ向かった。彼女の目には、その女囚の顔色がどこかよくなったように映った。

数日後、その女が突然、別の房へ移された。刑務所では配置換えは日常茶飯事だ。施設側の都合なのだと、無理やり自分に言い聞かせていた。

だが、女が消えた夜、今度はまた別の女が暗闇で正座し、何かを貪（むさぼ）り始める。

今度は音が少し違った。前の女よりも速く、せわしなく、喉の奥で何かが鳴るような湿った音が混じる。腹の底が、じわりと冷えていく感覚があった。

そして数日後、その女もまた別棟へ移されていく。

夜な夜な繰り返される咀嚼音。憑（つ）かれたように何かを食べていた者が、用済みになったかのように次々と部屋を去っていく。新入りが補充されることはなく、8人いた部屋は7人、5人、3人と、不自然なほどに減っていった。前日の夜まで隣で寝息を立てていた女が、翌朝には忽然と消えている。残された者たちは黙ってそれを受け入れ、誰ひとりとして口を開かなかった。

ついに、その6人部屋には小嶋さんただひとりが残された。

言葉にならない味が、舌の上にべっとりと張りついて…

長期刑の彼女には、分かっていた。慢性的な過剰収容が当たり前のこの刑務所で、受刑者が広い雑居房をひとりで占めるなど、絶対にあり得ない。だが、誰も来ない。自分で敷いた布団が一枚、広すぎる房の隅に置かれているだけだ。

刑務所の食事は管理栄養士の手で過不足なく計算されており、おかわりも間食も、受刑者同士の融通も、一切許されない。余分なものを口にする余地など、どこにもない環境だった。

長期服役者の多くは、入所時より体重を落として塀の外へ出る。飢えというより、余剰というものが存在しない生活が、人の体から静かに肉を削いでいくのだ。

配給される食事の量は変わらなかった。ひとりになっても、三食が届く。黙って全部食べた。他にすることが、なかった。

ひとりで過ごす夜は、奇妙なほど静かだった。咀嚼音はしない。常夜灯が照らすのは、壁と、自分だけだ。だというのに、夜中に何度も目を覚ました。

目が覚めるたびに、口の中に何かの味が残っていた。

就寝前には必ず歯磨きをする決まりになっている。それでも、粘り気のある、生ぐさいような、甘いような、うまく言葉にならない味が、舌の上にべっとりと張りついていた。水で口を濯（すす）いでも消えはしなかった。

どれだけの日が過ぎたのか、はっきりとは覚えていないという。

やがて長い歳月が過ぎ、小嶋さんに仮釈放の機会が巡ってきた。

実家との連絡はすでに途絶えており、更生保護施設の身元引受人を頼ることでようやく塀の外へ出た。それでも実家の住所だけは頭に残っていた。向かった先には、見知らぬ真新しい家と全くの他人がいた。長年の服役中に、家族は離散していたのだ。

身元引受人に事情を打ち明け、家族の行方を探してもらった。数か月後、ようやく連絡がついた。面会を申し出ると、一度だけという条件で了承を得た。

数十年ぶりの再会。待ち合わせ場所に現れた家族は、小嶋さんの姿を認めた瞬間、足を止めた。戸惑いと嫌悪が入り混じった表情が、こちらへ近づくにつれて、じわじわと別の何かへと変わっていった。隣に立つ身元引受人は、ひと言も発しなかった。

出所の日に初めて対面した時から、その体躯を見て何かを察していたはずだ。それでも出所までの間、一度として口にしなかった。今さら言えることは、もう何もないと判断したのかもしれない。

「……どうして、そんなに太っているの？」

「身元引受人の方が一緒じゃなかったら、絶対に本人だなんて信じられない。面影を探すのが、精一杯だった」

言葉を失った。

同部屋から消えていった女たちは、誰も太ってなどいなかった。

深夜の暗闇で、狂ったように何かを貪り食っていたのは、本当にあの女たちだったのか。

次々と同室者が消え、ひとりきりの雑居房に取り残された中で、丸々と肥え太るまで何かを喰らい続けていたのは、一体誰だったのか――。

家族に指摘されるその瞬間まで、彼女は自分の異常なまでの肥満に、まったく気が付いていなかった。