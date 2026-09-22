中村倫也、『ひつじのショーン』史上初の日本版特別声優に せりふなしの「配達員」役
俳優の中村倫也が、映画『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』（10月23日公開）に日本版特別声優として出演することが発表された。日本オリジナルの吹き替え版が制作されるのは「ひつじのショーン」シリーズ史上初。中村のアフレコ風景とインタビューを収めた映像も公開された。
【動画】中村倫也のアフレコ映像＆インタビュー映像
本作は、英国のアードマン・アニメーションズが手がけるストップモーション・アニメーション「ひつじのショーン」の長編映画第3弾。アードマン設立50周年、ショーンのキャラクター誕生30周年という節目の年に公開される記念作だ。
映画ショーンバサダーを務める中村が演じるのは、シリーズでは「ピザボーイ」として知られる、おなじみの配達員。人間の言葉が登場しない作品のため、せりふではなく、リアクションの声や息遣いでキャラクターを表現した。
中村は「吹き替えって本来必要ないものなので、最初は驚いた」と告白。一方で、「演じる役（配達員）が元々シリーズに出ているキャラクターだったので、『この役をやりたいな』と思った」と出演を決めた理由を明かした。
言葉に頼らない役作りについては、「バリエーションを出しつつ、コミカルさも加えなければならず、難しかったです」と振り返る。配達員の元の声も踏まえ、「ちょっと喉が細い方がいいかなと、いろいろ試しました」と声を工夫したという。
収録では、「見てくださるお客さんの邪魔にならないように、違和感なく物語を進められるように」と意識。シリーズ本来の世界観になじむ表現を目指した。
中村とショーンとの出会いは約20年前。「言葉がなくても世界中に伝わるすごさ、大好きな動物たちの愛らしさ、コミカルでユニークな魅力に一気に引き込まれました」と、長年にわたる思いを語った。
最新作の舞台は、ハロウィンの準備が進む牧場。牧場主が大切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにしてしまい、ショーンは問題を解決するため謎の薬を開発する。しかし、牧場主が行方不明になり、もじゃもじゃの怪物まで出現。ショーンと仲間たちが、牧場を守るため奮闘する。
中村は見どころについて、「ショーンたちが奮闘し、協力して何かを成し遂げるのが『ひつじのショーン』の魅力の一つ。今作はそこにハロウィンならではのユニークさ、コミカルさ、ハートウォーミングさが加わっています」と紹介。「マッドサイエンティストに変身したショーンの、ちょっと飛んでる笑い方にも注目してほしい」と呼びかけている。
あわせて、手押し車で疾走するひつじたちや、怪しげな発明を解説するショーン、貨物コンテナの上で奮闘するショーンとビッツァーらを捉えた場面写真も公開された。
【動画】中村倫也のアフレコ映像＆インタビュー映像
本作は、英国のアードマン・アニメーションズが手がけるストップモーション・アニメーション「ひつじのショーン」の長編映画第3弾。アードマン設立50周年、ショーンのキャラクター誕生30周年という節目の年に公開される記念作だ。
中村は「吹き替えって本来必要ないものなので、最初は驚いた」と告白。一方で、「演じる役（配達員）が元々シリーズに出ているキャラクターだったので、『この役をやりたいな』と思った」と出演を決めた理由を明かした。
言葉に頼らない役作りについては、「バリエーションを出しつつ、コミカルさも加えなければならず、難しかったです」と振り返る。配達員の元の声も踏まえ、「ちょっと喉が細い方がいいかなと、いろいろ試しました」と声を工夫したという。
収録では、「見てくださるお客さんの邪魔にならないように、違和感なく物語を進められるように」と意識。シリーズ本来の世界観になじむ表現を目指した。
中村とショーンとの出会いは約20年前。「言葉がなくても世界中に伝わるすごさ、大好きな動物たちの愛らしさ、コミカルでユニークな魅力に一気に引き込まれました」と、長年にわたる思いを語った。
最新作の舞台は、ハロウィンの準備が進む牧場。牧場主が大切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにしてしまい、ショーンは問題を解決するため謎の薬を開発する。しかし、牧場主が行方不明になり、もじゃもじゃの怪物まで出現。ショーンと仲間たちが、牧場を守るため奮闘する。
中村は見どころについて、「ショーンたちが奮闘し、協力して何かを成し遂げるのが『ひつじのショーン』の魅力の一つ。今作はそこにハロウィンならではのユニークさ、コミカルさ、ハートウォーミングさが加わっています」と紹介。「マッドサイエンティストに変身したショーンの、ちょっと飛んでる笑い方にも注目してほしい」と呼びかけている。
あわせて、手押し車で疾走するひつじたちや、怪しげな発明を解説するショーン、貨物コンテナの上で奮闘するショーンとビッツァーらを捉えた場面写真も公開された。