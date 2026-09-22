Instagramアカウント「こむぎとこゆき 【ほぼ毎日投稿】」に投稿されたのは、キジトラ猫の「こむぎ」くんと白猫の「こゆき」ちゃんがじゃれ合う様子です。投稿は記事執筆時点で956万回再生を記録し、「最高に可愛い♡」と絶賛の声が集まっています。小さなふたりが繰り広げた、元気いっぱいのやり取りとは…？

【動画：向かい合う2匹の『小さな子猫』…思わず笑顔になる『可愛すぎるやり取り』】

大雨の日に保護された「こむぎ」くんと「こゆき」ちゃん

登場するのは、キジトラ猫の「こむぎ」くんと白猫の「こゆき」ちゃん。ふたりは生まれて間もないころ、大雨の日にダンボールに入れられた状態で捨てられていたのだそうです。

無事に保護されたのち、現在の飼い主さんのもとへ迎えられたふたり。幼いころからいつも一緒に過ごし、すくすく成長しました。

向かい合うふたり…「にゃんプロ」スタート

ある日、飼い主さんの股の間に寝転がっていたというまだ幼いころのふたり。向かい合ったかと思いきや、さっそく元気いっぱいの「にゃんプロ」を開始。小さな前足を伸ばしながら、お互いにちょっかいを出し合っていたといいます。

やがて、こむぎくんがこゆきちゃんの顔にガブリと甘噛みする場面も。こゆきちゃんも負けじとばかりに足を伸ばし、小さな体を目いっぱい使って抵抗していたそうです。

まだ体も小さく、動きもどこかぎこちないふたり。それでも夢中になってじゃれ合う姿からは、幼い時期ならではの無邪気さが感じられたといいます。

成長しても仲良しなふたり

別の投稿では、すっかり大きく成長したこむぎくんとこゆきちゃんの姿も紹介されています。子猫時代とは見違えるほど立派になりましたが、2匹の距離感は変わっていないようです。

体をくっつけながらくつろぐ姿は、長い時間をともに過ごしてきたふたりの関係性を象徴しているよう。過酷な状況から始まった猫生でしたが、今では安心できる家で穏やかな毎日を送っているといいます。

最初に紹介した投稿には「小さい モフモフ」「お腹パンパン♡可愛い♡」など、ふたりの仲睦まじい姿に心を和ませた人から多くの声が寄せられています。

幼いころは元気いっぱいにじゃれ合い、成長してからは寄り添って過ごすこむぎくんとこゆきちゃん。小さなころから変わらないふたりの関係に多くの人が魅了されたようです。

Instagramアカウント「こむぎとこゆき 【ほぼ毎日投稿】」では、こむぎくんとこゆきちゃんの日常がたくさん公開されています。寄り添ったり遊んだりと、仲良く暮らすふたりのさまざまな表情を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こむぎとこゆき 【ほぼ毎日投稿】」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。