人気も急上昇！ツアーの目玉に

国内女子ゴルフツアー・住友生命Vitalityレディス 東海クラシックは20日まで愛知・美浜町の新南愛知CC美浜C（6565ヤード、パー72）で開催され、プロ3シーズン目の吉澤柚月（三菱電機）は、通算11アンダーの3位で終えた。前週のソニー日本女子プロゴルフ選手権では、プレーオフ（PO）に進出して2位。ツアー初優勝を飾った北海道meijiカップ以降は7試合で、4467万9000円を稼ぐ躍進ぶりだ。メルセデス・ランキングは優勝前の18位から、7位に浮上。その要因を本人のコメント、周囲の声、データで分析した。

住友生命Vitalityレディス 東海クラシック最終日の18番パー4。吉澤は7メートルの下りフックラインを読み切り、ジャストタッチでボールをカップインさせた。17番パー4からの連続バーディーで、単独3位でフィニッシュ。賞金700万円を加算し、「いい締めくくりで終われてすごく良かったです」と声を弾ませた。

前週のソニー日本女子プロゴルフ選手権では、米ツアー通算4勝で最強の山下美夢有と同スコアで4ラウンドを終えてPO対決。1ホール目で敗れたが、山下、桑木志帆、勝みなみ、竹田麗央ら格上の選手と対等に渡り合い、大きなインパクトを残した。さわやかな笑顔も印象的で、SNS上では「すごくいい選手」「ファンになった」「これからずっと見ていく」などの声が上がっている。

吉澤の躍進ぶりは、数値でも証明されている。悲願のツアー初優勝を飾った8月の北海道meijiカップ以降は7試合で、4467万9000円を獲得している。昨年のメルセデス・ランキングは70位、同12月には今季の出場権をかけて最終ツアー予選会（QT）に出場したが、76位に終わった。レギュラーツアー前半戦は限定的な出場権しか得られず、4月には下部ステップ・アップ・ツアーの大王海運レディスオープンに出場（27位）している。

それでも、5月のリゾートトラスト レディスで河本結とPOを戦って2位。リランキングで中盤戦のEARTH MONDAMIN CUP以降は、レギュラーツアー出場権をゲットした。予選落ちも少なくなり、7月の大東建託・いい部屋ネットレディスまでの計14試合で賞金3290万0565円を獲得。そして、翌週の北海道meijiカップから大ブレイクとなった。

悲願のツアー初優勝を達成後、吉澤は勝因に「パッティング」を挙げた。

「以前はショットに自信があって、パットに苦手意識がありました。パットが良くなることで、余裕が出てきました」

数字で分かる「パッティング」の進化

出場19試合中18試合予選落ちを喫したルーキーイヤーの2024年は、平均パット数（パーオンホール）は1.8983（規定ラウンド数不足でランク対象外）で、3パット率4.8433%。昨季は1.8141（34位）で3パット率は3.1008%（27位）、今季は大東建託・いい部屋ネットレディスまでが1.7799（6位）で、住友生命Vitalityレディス 東海クラシックまでが1.7611（5位）。3パット率は2.6190（17位）に激減している。

「パット イズ マネー」は、プロゴルフ界の共通語。吉澤自身はパットが決まるようになった理由について、「以前は距離感、ライン読みとかいろんなものを一緒に考えてゴチャゴチャになっていました。それを昨年の途中から距離感だけに絞って練習するようにしたんです。それで、『自分はジャストタッチで打つタイプ』と理解できてから良くなってきました」と振り返っている。

夏場以降に強いことも特徴だ。キャリアの浅い選手はシーズンの疲れが蓄積し、夏場に体重が減り、調子を落とす傾向にある。だが、吉澤は「晩御飯は必ずご飯大盛り」の食欲で体重とコンディションを維持。昨季と同様に夏場からランキングを上げている。

技（パット）、体（コンディション）の充実に伴い、メンタルの強さも見せている。ソニー日本女子プロゴルフ選手権では第3日を終えた後の「（格上選手に）食らいつく」を有言実行した。大勢のギャラリーを前にしても、緊張することはないという。

タテ振りが特徴のスイングについては、レジェンドの岡本綾子がソニー日本女子プロゴルフ選手権のU-NEXT中継で「素晴らしいテークバック」と称賛。住友生命Vitalityレディス 東海クラシックの際は、ツアー8勝の山崎千佳代が「自信だと思います。自然と体が揺らがない。心拍数が上がらないとか」などと語っている。

今季ツアーは残り10試合。実力、人気の両面で急上昇の吉澤は、各ランキングをどこまで上げるのか、現在7757万9565円の獲得賞金は1億円を突破するのか。本人も「毎試合上位で戦うことを目指していきたいです」と話しており、今後はツアーの目玉として注目度が高まりそうだ。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）