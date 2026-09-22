明日の『風、薫る』“りん”見上愛と“直美”上坂樹里、試験に臨む生徒たちを見送る
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の最終週「道標（みちしるべ）」（第128回）が9月23日に放送される。
【写真】ツヤ（東野絢香）がヒデ（池田朱那）と再会『風、薫る』第128回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第128回あらすじ
ツヤ（東野絢香）は自分で考えて看護をしてみたものの、なかなかうまくいかず悩む。その様子を見て、りんと直美も支え方を考えていた。そしていよいよ試験の日、緊張の面持ちのツヤ、セツ（村上穂乃佳）らを、りんと直美で見送る…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】ツヤ（東野絢香）がヒデ（池田朱那）と再会『風、薫る』第128回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第128回あらすじ
ツヤ（東野絢香）は自分で考えて看護をしてみたものの、なかなかうまくいかず悩む。その様子を見て、りんと直美も支え方を考えていた。そしていよいよ試験の日、緊張の面持ちのツヤ、セツ（村上穂乃佳）らを、りんと直美で見送る…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。