明るいディストピア描く『国民クイズ』瀬戸康史,小池栄子ら新キャスト＆ティザー映像解禁
山田孝之主演のNetflixシリーズ『国民クイズ』の新キャストとして、石田莉子、倉科カナ、瀬戸康史、高嶋政宏、小池栄子、石橋蓮司ら16名の出演が発表された。併せて、ティーザー予告も解禁となった。
【動画】『国民クイズ』ティーザー予告
本作は、杉元伶一（原作）・加藤伸吉（作画）による同名漫画を全8話のシリーズとして実写化。
舞台は「国民クイズ」が最高機関となったパラレルワールドのニッポン。クイズに勝ち残れば富や名声、気に食わない相手の殺害に犯罪歴の抹消、独立国の建立にランドマークの私物化…どんなむちゃくちゃな願いも政府によってかなえてもらえる新法が施行され、その模様を生放送する中継番組は驚異的な視聴率を獲得していた。
脱落者には過酷な強制労働というペナルティが待ち受けているが、それすら娯楽として消費される明るいディストピア。大衆を狂わせ続ける名物司会者にして稀代のエンターテイナー・K井K一（山田孝之）と、国民クイズの崩壊をもくろむ組織が接触したとき、甘美な悪夢に染まりきった人々の目を覚まさせる《革命的な大事件》がぼっ発する。
新キャストとして、K井K一の命を狙う身元不明の少女・麻里役に石田莉子。物語において重要な存在となる麻里の母・綾子役に倉科カナ。国民クイズの崩壊をもくろむ活動家・南原聖次役に瀬戸康史。クイズの結果によって決定される罰則の執行を取り仕切る懲罰隊隊長・村越役に高嶋政宏、日本中を熱狂させる「国民クイズ」の番組プロデューサー・上条紹子役に小池栄子。日本国の首相・獄間沢猛役に石橋蓮司。
ほかにも、片岡凜、青木柚、松川尚瑠輝、今井悠貴、大東駿介、前原滉、ほしのディスコ、ファーストサマーウイカ、堀内敬子、尾美としのりが出演する。
ティーザー映像では、ニッポンを支配する生放送クイズ番組『国民クイズ』の中心でマイクを握るK井K一の姿に、お茶の間が熱狂し、居酒屋のテレビに喜々としてかじりつき、街頭ビジョンの番組中継には老若男女が大挙して熱視線を送る様子が映し出される。膨れ上がった欲望を発露するニッポン国民の姿と群衆の迫力は、撮影に参加したのべ8000人のエキストラによって実現した。
Netflixシリーズ『国民クイズ』は、Netflixにて12月17日より独占配信（全8話）。
【動画】『国民クイズ』ティーザー予告
本作は、杉元伶一（原作）・加藤伸吉（作画）による同名漫画を全8話のシリーズとして実写化。
舞台は「国民クイズ」が最高機関となったパラレルワールドのニッポン。クイズに勝ち残れば富や名声、気に食わない相手の殺害に犯罪歴の抹消、独立国の建立にランドマークの私物化…どんなむちゃくちゃな願いも政府によってかなえてもらえる新法が施行され、その模様を生放送する中継番組は驚異的な視聴率を獲得していた。
新キャストとして、K井K一の命を狙う身元不明の少女・麻里役に石田莉子。物語において重要な存在となる麻里の母・綾子役に倉科カナ。国民クイズの崩壊をもくろむ活動家・南原聖次役に瀬戸康史。クイズの結果によって決定される罰則の執行を取り仕切る懲罰隊隊長・村越役に高嶋政宏、日本中を熱狂させる「国民クイズ」の番組プロデューサー・上条紹子役に小池栄子。日本国の首相・獄間沢猛役に石橋蓮司。
ほかにも、片岡凜、青木柚、松川尚瑠輝、今井悠貴、大東駿介、前原滉、ほしのディスコ、ファーストサマーウイカ、堀内敬子、尾美としのりが出演する。
ティーザー映像では、ニッポンを支配する生放送クイズ番組『国民クイズ』の中心でマイクを握るK井K一の姿に、お茶の間が熱狂し、居酒屋のテレビに喜々としてかじりつき、街頭ビジョンの番組中継には老若男女が大挙して熱視線を送る様子が映し出される。膨れ上がった欲望を発露するニッポン国民の姿と群衆の迫力は、撮影に参加したのべ8000人のエキストラによって実現した。
Netflixシリーズ『国民クイズ』は、Netflixにて12月17日より独占配信（全8話）。