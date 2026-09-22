今から90年前の昭和11年1月15日、東京・巣鴨で起こった若妻殺人事件は、第一発見者である夫が犯人と見て、警視庁の厳しい追及が始まった。現場の状況に加え、夫の供述の矛盾点がいくつも浮かんできたことが大きな要因だった。捜査陣にとってはスピード解決となりそうだったのだが……。（前後編の後編）

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疑わしい点もあるが…

東京貯蓄銀行巣鴨支店に勤務するA（31）が、妻のB子（24）を殺害した犯人ではないか--警視庁捜査第一課が疑惑の目を向けた理由は前編でも紹介したが、その中でも重視されていたのが、通報時における言動だった。

1月15日午後4時40分ごろ、帰宅したAは自宅で倒れているB子さんを発見、右手を触ると冷たかったため、すぐに近くの医院に走り院長を呼んだが施術中。そこで親戚に電話をかけ、集まったところでようやく近くの交番に事案を届け出た。その際にAは、

「妻が物盗りのため絞殺されました」

夫の“自供”は…（写真はイメージ）

と申告した。これは立ち会った二人の巡査が聞いている。右手に触り「冷たい」と感じただけなのに、なぜ「物盗り」「絞殺」という言葉が出たのか……捜査第一課が疑いの目を向けるのは当然だった。また、通夜の場で行った捜索で、自宅の六畳の鴨居にかけてあった額縁の裏に、紙に包んだ写真が隠されていた。写っていたのはAがB子さんと結婚する前に同棲していたC子さん。その当時はダンサーとなって、売り出し中だったという。

Aは別れたC子さんにまだ未練があり、B子さんが邪魔になったのか……。警視庁の調べに対し、「私が悪かった、懺悔いたします」「何もかも申し上げます」などと語ったAだが、その後は黙秘を貫いた。そして、

〈殺人の動機もわからず、（Aは）警察で一回、検事局で一回、予審で一回、妻殺しを自供したが、その自供も理屈に合わぬ点が多く、あとは否認し続けた。（略）その結果、予審判事は証拠不十分で免訴。検事は抗告、東京控訴院では予審のやり直しを命じて有罪に決定。公判では否認につぐ否認で、拷問の結果、心ならずも嘘の自白をしたが、もとより自分の知らぬことである。自分の自白が辻褄の合わないのをみても、無理に自白を強いられたかがわかるだろう、と繰り返した〉（東京法経学院出版『残虐犯罪史』松村喜彦著より）

この時代は旧刑事訴訟法下だが、「予審」とは起訴された被告に対し、裁判官が公判に付すべきか免訴かの決定と、公判で取り調べにくい証拠を収集するために行う手続で、非公開で行われた。結果的にAは有罪となり、懲役7年の刑が確定するが、刑務所の中でも無罪を主張した。

供述の変遷

確かな事実として、5回目の調書まで完全否認していたAは、6回目の聴取でいきなり自白に転じている。調書ではこうある。

「何にもかも、よくお調べが済んでいるようでありますから、本日は偽りのないところを申し上げることに致します」

以下、要約すると--事件当日の朝、長火鉢が汚れているのを注意するとB子は不機嫌そうで何も言わない。自分も何も言わずに食事をすませ銀行に出勤すると、Aの姉から電話があり「今度の日曜、B子さんと成田山にお詣りにいくけど、8時に上野駅で、と伝えて」と言われた。朝の気まずさを解消するためにも、この件をB子に早く伝えようと思い、銀行で昼食を済ませた後、午後1時ごろに家に帰った。声をかけてもB子は出てこない。仕方なく中に入るとB子は不機嫌そうで、Aの顔を見ると奥へ行ってしまった。急にむかむかして、B子の肩を右手で突くと、B子は倒れた。そこに馬乗りになって両手で首を絞めた。

その後、急に怖くなって泥棒が入ったことを装うと考え、台所からタオルや手拭などを持ってきて、まずタオルで絞めて結び、足りないと思って手拭で締め直した……。そして7回目の調書では、B子を突いたところから修正が加えられる。

〈六畳へ追って（B子の）前へ回り、向き合った瞬間、私は腹立ちまぎれに（B子の）胸を左手の拳固にて力まかせに二度ほど突いたのであります。すると（B子は）“うん”と呻りながら前ににょろにょろとしましたから、私は右手で（B子の）左肩を押しますと、机のほうを頭にして仰向けに倒れました。そのとき（B子は）両脚をやや広げたまま倒れましたので、着物の前が広がって、股のところが露われました〉（前掲書より）

その姿に思わず欲情し、行為に及びながら両手で首を絞めた。やがてB子の体がぐったりとし、〈私もそのときすぐによい気持ちになって〉（同）しまったという。

だが、第8回の取り調べからは「殺した覚えはない」と、否認に転じる--。



自供の通りであれば、犯行時刻は午後1時過ぎ。前編記事でも紹介した当日のAの行動を検証すると（1）午後零時5分、銀行を出る（2）零時20分、銀行より3分ほどの個人宅で集金し、辞去（3）午後1時、古着商宅で集金、20分ほど雑談（4）午後1時30分、ラジオ商宅で集金、すぐに辞去--これらは訪問先の証言により裏付けられていることから、犯行は（2）と（3）の間の約40分、移動の時間を考えると正味20分から30分弱しかない。

〈わずか二十分、よし三十分としても、これだけの短時間で前述の犯行ができるだろうか。しかも、彼が訪問した家々での彼の態度は、いま人を殺して来た者とは微塵も認められなかったというし〉（『警視庁史』）

行為の最中に相手の首を絞めるクセをAは持っていたのか……これは、C子さんの「変わったところはなく、強いて言えば、性のほうには強い人ではなかった」との証言により、否定された。また、前編でも紹介したが、犯行日の正午ごろ、自宅近くでAを目撃したという自転車店店主（63）はAとは直接の面識はなく、新聞で顔写真を見て思い出したというものだった。

一方で、物盗りの犯行に見せかけようとしたのに、財布や腕時計を隠した場所が家の中というのは何故か。集金など、外回りの仕事をしているAなら、遺棄場所はいくらでもあるはずである。また、思わずかっとして殴ったというが、肋骨を3本も折るほどの力で殴ったのか……Aの自供内容も不審な点が多すぎるのも事実である。

また、『殺人論』『毒と暗殺』（小酒井不木）、『ドナウ・ホテルの殺人』（下村千秋）、『情婦殺し』（山本有三・訳）などに加え、『犯罪科学別巻異常風俗資料研究号』などの書籍類が自宅から押収されている。

人を信用せず、心を開かない性格

捜査の過程で、Aの生い立ちも明るみになった。四谷荒木町の料理店に勤める女中の子として生まれたAだが、ほどなく知り合いに預けられ、小学校に通っている時に、A家の長男として入籍された。小学校を優秀な成績で卒業したが、

〈東京貯蓄神田支店の給仕をしながら東京商業学校夜学に通ふに至つた十六、七歳の頃ふとした機会から「自分は実子でない」ことを感知〉（東京朝日新聞 昭和11年1月20日付）

それまでの無口がより加速し、家庭内でも冗談も言わない、冷淡な性格に育った。取り調べの供述で、前言を翻したり嘘をついたりするのも、基本的に人を信用せず、心を開かない性格がそうさせたようである。「夫婦仲は円満」と報じる新聞もあったが、実態はそうではなかったようで、無口なAとの生活を心配していたB子さんの父は予審でこう語っている。

「（B子は）もともと背の低い男は嫌いだと言っており、（Aは）背が低いので気に入らなかったようです」

さらに自分の正確な給与の額をB子さんに告げず、それをB子さんが困っていたとか、「（Aは）とにかくケチだった」との証言も多く出た。

司法判断はAに懲役7年。だが、事件の真相はどこにあるのか……90年経った今も解明されていない。

【前編は「『留守居の美人若妻、白昼絞殺さる』…! 捜査員が“実直な銀行員の夫”に疑惑の目を向けた理由 昭和11年に起きた『巣鴨若妻殺人事件』の晴れない闇」】

デイリー新潮編集部