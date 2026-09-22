マドリード・ダービーで熱くなったベリンガム 言ってはいけないFワードを発していた可能性が
レアル・マドリードのMFジュード・ベリンガムが、アトレティコ・マドリードとのマドリード・ダービーで怒りをあらわにした。試合中にはジュリアーノ・シメオネとの口論に発展し、試合終了後には主審のオルティス・アリアスに詰め寄って判定への不満を直接ぶつけた。『THE Sun』が報じている。
レアル・マドリードは敵地メトロポリターノで1-2と敗戦。激しい展開となった試合の後半、シメオネがベリンガムに足を出すような場面があり、ベリンガムはすぐに立ち上がって相手へ詰め寄った。
ベリンガムが苛立ちを募らせていた背景には、試合中の複数の判定もあった。DFクリスティアン・ロメロから足裏を見せた危険なタックルを受けた際には、VARによって主審がモニターを確認したものの、ロメロは退場処分を免れた。その後、ロメロがベリンガムをからかうような仕草を見せたともされている。
さらに、FWイ・ガンインがMFフェデリコ・バルベルデに激しいタックルを見舞った場面についても、VARによるチェックは行われなかった。
一方、レアル・マドリードのDFディーン・ハイセンは後半早々に退場。判定を巡る不満が積み重なるなか、試合終了のホイッスルが鳴ると、ベリンガムは主審のもとへ向かった。
そこでベリンガムは「レッドカードが2枚、2枚だ」と繰り返し、試合中の判定について抗議した。敗戦の悔しさだけではなく、自分たちが受けたタックルや相手選手のプレイに対して、十分な処分が下されなかったとの思いがあったとみられる。
モウリーニョも試合後の会見で判定への不満を隠さなかった。指揮官は複数の問題となった場面を印刷して持ち込み、「会見をする必要すらない。ここに明らかなレッドカードが2枚ある」と主張。「そうなっていれば、50分間を11人対9人で戦うことになっていた」と振り返った。
そのうえでモウリーニョは、敗戦した選手たちについては「すべてを出し切った」と擁護。「前半はクオリティと個性に満ちたプレイをしていた。後半に勝つための準備をしていた」と語り、判定が試合展開に大きな影響を与えたとの見方を示した。
この敗戦によってレアル・マドリードはラ・リーガ4位へ後退。一方のアトレティコ・マドリードは2位に浮上した。激しいダービーを終え、ベリンガムの怒りとモウリーニョの判定批判は、試合後も大きな話題となっている。
マドリード・ダービーは異様な雰囲気に— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 20, 2026
ベリンガムのファールの判定を巡って一触即発に
前半から両チームかなりエキサイト
ラ・リーガ 第7節
アトレティコ・マドリード×レアル・マドリード#ラリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/0MosPAi3wY