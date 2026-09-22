アメリカのトランプ大統領がホワイトハウスへの立ち入りを禁止したCNNなどアメリカメディア3社は21日、立ち入り再開を求め提訴したことを明らかにしました。また、アメリカの大手テレビ局5社は報道規制に抗議し、大統領の代表撮影を拒否する考えを示しました。

CNN、MS NOW、ポリティコは21日、トランプ大統領がこれらのメディアのホワイトハウスへの立ち入りを禁止したことをめぐり、トランプ政権に対し訴訟を起こしたことを明らかにしました。

「憲法で保障された権利を保護し、報道機関が何を報道、出版するかを政府が決定してはならないという原則を守るため」だとしていて、ただちにホワイトハウスへの立ち入りを認めるよう求めています。

こうした中、ホワイトハウスのテレビ代表取材に加盟しているNBCやFOXなど大手テレビ局5社は21日、「国民は、政府に関する正確かつ独立した情報を得ることに極めて重要な関心を持っている。いかなる政権も、報道内容に異議があるからといって報道機関を制限してはならない」とする声明を共同で発表しました。