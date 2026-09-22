敵か味方か、味方か敵か──『VIVANT』のキャッチコピーは、この抗争にこそふさわしい。メディアを巻き込んだ壮大な情報戦と裏切りのドラマである。分裂直後の定例会で読み上げられた司忍組長からの手紙をめぐって、幾多の駆け引きと工作が行われた。誰よりも間近で山口組を見てきたライター、鈴木智彦氏が綴る。【第6回。前後編の前編】

【写真】周囲もピリピリ 5年4か月の服役を終え、府中刑務所から出所した山口組の司忍六代目組長

新団体名称の巧妙さ

2015年9月1日、山口組は分裂直後の定例会で司忍組長からの手紙を読み上げた。普段、鉄のカーテンで内部情報を遮断しているのにペーパーまでが流出、844文字の全文がマスコミに渡った。山口組はマスコミの影響力を利用したがっていた。あからさまな撒き餌である。

ヤクザ情報をウリにする実話誌は分裂後からほぼ完売が続き、山口組バブルだった。食いつけば山口組の機嫌が取れ、売り上げ増も見込めるネタだから大歓迎で記事にした。山口組分裂は総合週刊誌や写真週刊誌の部数も押し上げていた。普段、ほとんど山口組取材をしない媒体も撒き餌を丸呑みし、たとえば『週刊新潮』は9月17日号で無批判に手紙の全文を掲載している。

手紙の中身は不祥事を起こした企業の謝罪文を想像すればよい。まるでAIが作ったかのように計算しつくされた文章の羅列である。山口組は分裂にいたってなお、こんなにもふんわりした談話を発表するのかという新鮮な驚きがあった。具体的には分裂への謝罪と反省を示し、寛容さを強調し、暴力的抗争を回避して結束しようと呼びかけていた。今後、暴力的衝突になった際、トップの責任を回避するためのアリバイ作りなのか。本当に事を穏便に済ませようと思っていたのかは分からない。あるいは一挙両全を狙ったのかもしれない。

手紙の最後は次のような文章で締められていた。

「五代目先代姐、宅見組先代姐をはじめ、関係者の皆さんには私の不徳と遺憾の意を伝えたことを皆に知らせておく」

離脱派には五代目山口組・渡辺芳則組長の出身母体だった山健組・井上邦雄組長と、同じく五代目山口組・宅見勝若頭が立ち上げた宅見組・入江禎組長がいる。それぞれの先代の姐さんに、山口組が直接詫びを入れたという痛烈な皮肉だ。

ところが、この一文が地雷だった。

雑誌への掲載後、離脱派の黒幕である正木組・正木年男組長から「あんな文書を本当だと思ってんの？ デタラメばっかりやで」とクレームが入る。山口組は五代目の姐さん、そして宅見組の姐さんに対しなんのアクションも起こしておらず、つまり六代目からの手紙は、そのラストが虚偽だったというのだ。裏も取らずに風説を流布するなど言語道断、当事者に詫びろと呼び出された。

「『週刊実話』『週刊大衆』『アサヒ芸能』の責任者クラスが五代目の姐さんの元へ謝罪に出向いた。姐さんとは会えなかったが五代目と一緒に引退した元山健組直参の方が対応してくれ、『静かに暮らしているのだから巻き込まないで欲しい』とのことで平謝りしました。山口組からは大原（宏延本部長）さんだけが『巻き込んで申し訳ない』と謝罪にきたらしい。神戸からは山健組をはじめ誰ひとり訪問していないと聞いた」（某実話誌スタッフ）

謝罪後、実話誌の3人は神戸市三宮のカラオケボックスに入店したという。通話の音声をスマホのスピーカーから流れるように設定、静かな場所で入江禎組長に電話をかけ、再び謝罪するためだ。カラオケボックスを出ると階段を上がってくる中年カップルがやってきた。女は女装したごつい男だった。すれ違いざま女装男が、「ごくろうさんでした」と告げた。

「その時は気にしなかったけど、新神戸駅で記者さんから連絡があった。山口組から電話があり、『なぜ、実話誌は新神戸駅にいるんだ。神戸側と会っているのではないかと確認された。なにもないと思うけど気を付けて』と言う。監視されていると怖くなった。新幹線では一睡も出来なかった」（同）

1985年、昭和の山一抗争では女装ヒットマンが一和会の赤坂進幹事長補佐を射殺している。先日、その事件で無期懲役となったヒットマンのひとりが獄死した。山口組は臨時徴収を行ない、警察によれば3000万円程度の香典を遺族に届けたという。ヒットマンの自己犠牲に対し、山口組は手厚い待遇で報いるというアピールだ。

謝罪後も正木組長は執拗で、訂正文まで指示してきた。

「3誌それぞれの文面が違い、併せて読むと司組長をひどく非難する内容になるような文章を載せろと言ってきた。ヤクザが心底怖くなった」（同）

マスコミにカマシを入れながら、離脱派は立て続けに動いた。新団体が「神戸山口組」を名乗り、これまでと同じ山菱の代紋を使うことも内々に発表された。昭和の山一抗争が終結し、勝敗を分けた要因が分析された際、山口組を捨てた側が負けたという反省があったからだろう。

考えれば考えるほど、神戸山口組という名称は巧妙だ。

ヤクザには本拠の土地の名称を、親分や組織の隠語として使う慣習がある。神戸という土地は山口組発祥の地であり、組員の拠り所でありいわば聖地だ。これまで「山口組」は「神戸」だった。しかし、新団体の名称を「神戸山口組」とすれば、聖地を容易く乗っ取れる。マスコミが対立軸を分かりやすく「六代目山口組」VS「神戸山口組」と煽りたてる度、神戸山口組は印象操作に成功する。

美能幸三の苦悩

暴力団は組織の存亡に関わる重要事項ほど報・連・相をしない。最後は殺し合いの勝負だから、身内にも迂闊に情報を漏らせない。末端組員同士はシノギや普段の交流で入り組んだ人間関係を構築しており、分裂の計画も話せばたちどころに広まってしまう。よってすべてが事後承諾で進む。

とはいえ、今回改めて山健組関係者に訊いてみたところ、山健組の直参組長の秘書クラスは、枝の若い衆でも「1年以上前から分裂を知っていた」と話す。執行部在籍者もまた同様で、分裂計画を知っていたという。ところが山健組を継承した中田浩司組長は周囲に「知らなかった」と言うそうである。立場のある人だから本音かどうかは分からない。

ただし、分裂を知っていたという談話も、正式にそう通達があったわけではない。普段の言動から察していたというだけで、ほとんどの末端組員は寝耳に水だった。それも朝起きたら卑怯な謀反人になっていたわけで完全な悲報である。「親分が絶対」という掟を破り、一方的に盃を反故にして出て行く以上絶対悪で、大義はないのだ。

実際は強い者の言い分が筋だし、絶対を嵩に無理難題を押し付ける親分なら居直ればいいのに、ヤクザたちはどこまでも「親分は絶対」という掟で自縄自縛する。呪いの強固さは昭和の戦中派を見ても分かる。以前、『仁義なき戦い』の元になった手記を執筆した美能幸三氏（映画の菅原文太のモデル）にこう質問したことがあった。

「あなたはかつての親分を裏切り、非難し、殺し合いをした。ヤクザは親分が絶対なのだから、たとえ昔の親分でも大義がないのでは？」

美能氏は押し黙り、しばらくして「山村（辰雄氏。映画では金子信雄が演じる）とは盃がなかった」と強弁した。ごり押しの弁明を正当化するため、山村組の法被を着た自分の写真を修整し、半纏の襟字を「大西組」に替えていたほどだ。敗戦の混乱期、それも自分を破門した元親分に対する反乱でさえ居直れない。奇妙なメンタリティは令和の今も続いていると考えていい。

神戸山口組は迅速に末端組員向けの通達を出した。

「この度の離脱は単に不平不満の類ではない。山口組（山菱の代紋）を守る為に立ち上がるという大義の行動である。大義の中身は数日中に書状にて発表がある。9月1日強行予定の先手を打たれた形の8月27日、篠原本家に集合をかけられ中身を知らずに参加した団体が約60、その内30～40は現在もまだゆれている状態。今後正式に神戸山口組結成をこの30～40団体の多数が神戸山口組に流れ込む可能性が高い。

実際に大義の中身を把握した上で参加したと云う申し込みの水面下で伝える団体もある。また親方は名古屋側に残るが小方は神戸側に参加したいと云う者も多数いる。マスコミ発表は11団体であるが、実際は14団体で今後さらに増える。

（1）山口組を守る為に立ち上がった。

（2）大義は近々発表がある。

（3）30～40団体がこちらに合流する可能性が高。

※山口組の友達からのオファーがきても聞くな。電話がうるさい場合は電話を変えろ」（句読点は筆者）

これが本当なら圧勝ムードだが、口だけならなんとでもいえる。紙切れ1枚の通達で組員の不安は払拭できない。離脱派は早急に大義を発表し組員を納得させる必要があった。当初は新聞社のインタビューに応じるつもりだったという。だが新聞社が暴力団の言い分をそのまま掲載し、拡声器として利用されるような失態は晒すまい。

【プロフィール】

鈴木智彦（すずき・ともひこ）／1966年、北海道生まれ。日本大学芸術学部写真学科除籍。ヤクザ専門誌『実話時代』編集部に入社。『実話時代BULL』編集長を務めた後、フリーに。主な著書に『サカナとヤクザ』『ヤクザときどきピアノ』など。

（第6回、後編へ続く）

※週刊ポスト2026年9月25日・10月2日号