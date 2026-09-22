千葉を吞み込んだアンダーパス、レッカー業者が明かした「セダンタイプの車が真っ先に水没した」理由

どこにでもある道路が「恐怖の罠」に豹変

豪雨による被害が全国各地で相次いでいる。そのなかでも、複数の死亡者が出たことで注目を集めた場所が「アンダーパス（周辺よりも低く掘り下げられた道路）」だ。

9月7日、大雨が降った福島県いわき市ではアンダーパスが冠水し、車2台が水没。そのうちの1台に乗っていた60代女性が死亡した。8月にも、千葉でアンダーパスの冠水によって、2人が車ごと水に呑まれて亡くなっている。

どこにでもある、普段は気にもとめていなかった道路が、大雨で「危険地帯」に豹変する。では、どういった場所が危ないのか。被災地の声や、行政が公表しているデータなどをもとに解き明かしていこう。

まず本誌記者が向かったのは、直近で甚大な豪雨被害に遭った千葉市中央区稲荷町だ。

この中央区では、8月14日午前10時までの24時間降水量が観測史上最多の367ミリを記録。稲荷町一帯は水没し、乗用車に乗っていた女性がアンダーパスで亡くなっている。何十年も稲荷町に暮らしている地元住民は、こう振り返る。

「夕方頃から尋常ではない雨足で、外に出るのは危険だと判断して家にこもっていました。すると夜になって、お風呂場の排水口から水が逆流して溢れてきたんです。トイレも流そうとすると逆流するので、用を足しても水を流せませんでした。外ではアンダーパスから勢いよく水が溢れ出ていました。翌日は消防の人がゴーグルやボンベを背負って潜水していた。何十年も住んでいますが、あれほど冠水したのは初めてです」

レッカー業者が明かす「冠水しやすい車種」

県内で水没した車の数は最低でも3000台を超える。

当時、対応に追われたレッカー業者「ロードワークス」の森勝実さんが、被害に遭った車の特徴について解説する。

「地元の方は雨水が溜まりやすい場所を知っているので、発生当時は他県ナンバーの車が多かった印象です。冠水した順番で言うと、車高の低いセダンタイプが早かった。とはいえ、どの車もマフラーに水が入ればダメになってしまう。雨水が入った車内は、ドブやザリガニのような強烈な悪臭を放っていました」

かように恐ろしい豪雨だが、脅威が去る気配はまったくない。気象予報会社「ウェザーマップ」で気象予報士をつとめている松浦悠真氏は「9月以降も厳重な警戒が必要です」と警鐘を鳴らす。

「今年の8月は過去最多タイとなる10個もの台風が発生しました。その要因の一つが、日本の南に形成されている『モンスーンジャイア』という巨大な低気圧の渦です。わかりやすく言えば『台風を生み出す工場』みたいなものです。

今年はエルニーニョ現象などの影響でモンスーンジャイアが直径数千キロに及ぶほど巨大化しており、9月いっぱいにかけて南海上に停滞する予測が出ています。平年に比べ、台風の発生数は確実に多くなるでしょう。この渦が発生することは珍しくありませんが、これほど大きくなって停滞し続けるのは異例です」

気象予報士も警告…「内水氾濫」の恐怖

この「モンスーンジャイア」が南方に居座り続ける影響で、太平洋から大量の水蒸気を含んだ東風が、日本各地に流れ込みやすくなっているのだ。

「8月の千葉豪雨も、このパターンでした。台風自体は遠く離れた海上にありましたが、湿った東風が流れ込み、線状降水帯が発生して記録的な大雨になったのです」（松浦氏）

9～10月は、秋雨前線が停滞する時期でもある。そこに台風や湿った空気が流れ込めば、前線が刺激されて豪雨となるリスクはさらに高まる。

「3～4時間以上も激しい雨が降り続く場合は、線状降水帯が発生している可能性が高い。積乱雲の寿命は通常30～60分程度なので、それ以上降るということは、次々と新しい雨雲が生まれている証拠。短時間で雨量が増えると『内水氾濫』の危険も高まるため、油断してはいけません」（同前）

松浦氏が言及する「内水氾濫」という現象は、水害から身を守るためには覚えておきたい用語だ。これは、大雨が降った際に下水道や排水路の処理能力を超えてしまい、行き場を失った雨水が市街地に溢れ出してしまう現象を指す。

アンダーパスが冠水したり、トイレや風呂場から下水が逆流したりするのが、内水氾濫の分かりやすい被害だ。住まいが河川から離れていても注意すべき災害と言えよう。

【後編記事】『「水害は下町だけ」は勘違い【東京・大阪・福岡】「あぶないアンダーパス」一覧…23区に90ヵ所以上も』へつづく。

「週刊現代」2026年9月28日号より

【つづきを読む】「水害は下町だけ」は勘違い【東京・大阪・福岡】「あぶないアンダーパス」一覧…23区に90ヵ所以上も