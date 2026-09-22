トランプ「勝てば5000ドルの配当」の問題は買収疑いではない　財政錯覚にダマされてしまう有権者の哀しいサガ

「トランプ配当」が問題視されているが、日本の消費税減税も、「財政錯覚」を利用しているという意味で同じ問題を持っている。これは、民主主義政治が抱える深刻な問題だ。これに対処するために、国の機関が政策をチェックする制度が必要とされる。また、学者やジャーナリズムの役割も重要だ。

日本の消費税減税も「トランプ配当」と同じ問題

トランプ大統領は、中間選挙で共和党が勝てば、米国の成人市民に一人5000ドルの「トランプ配当」を支給すると、9月9日の共和党大会で表明した。「共和党が勝てば、あなたも勝ち、5000ドルを得る」という極めて直接的な訴えだ。必要額は1兆ドルを大きく超える。

この記事を読んだとき、私は、「5000ドルで票を買収するなど、とんでもない考えだ」と感じた。そのように受け止めた人が多いのではないかと思う。日本の新聞でも、記事や社説で、そのように受け止めたものがあった。

しかし、考え直して見ると、これは買収とはいえない。「選挙で共和党に投票すれば5000ドルをもらえる」ということでなく、「共和党が勝てば」ということだからだ。

民主党に投票した人であっても、共和党が勝てば給付を受けられる。その意味で、通常の公約と同じだ。

そして、通常の意味での選挙買収とは区別する必要がある。アメリカの専門家にも、そのような意見の人が多いようだ。この区別を明確にしないと、問題の本質を見失う。そして、有効な対策を講じることができない。

実際、 日本では、高市内閣が、総選挙で消費税減税を公約にした。これは「勝てば配当を配る」というトランプ政策と本質的に同じ性質のものだ。だから、トランプ配当を批判するなら、同じ理由で、消費税減税公約も問題視されることになる。

政治家は「財政錯覚」を利用する

どちらの公約にも共通する根本的な共通の問題は、以下の点にある。

それは、「5000ドルをもらえる」や「消費税減税」という利益は極めて鮮明に見えるのに、それを誰が負担するのかが見えないことだ。

このような現象は、「財政錯覚」と呼ばれる。国民は、政府の支出や減税によって得る利益は強く認識する一方で、そのために必要な税負担や将来負担を十分に認識しない。

その結果、国民は、政府から受ける利益を実際以上に大きく評価し、その実行に必要なコストを実際より小さく感じる。トランプ配当も消費税減税も、この錯覚を利用した政治戦略なのだ。

消費税減税はトランプ配当より負担が見えにくい

ただ、トランプ大統領の給付と日本の消費税減税は、まったく同じではない。

トランプ配当は、少なくとも「関税収入」という財源らしきものを示しているからだ（それだけで全額を賄えるとは考えにくいが）。

ところが日本の場合には、「消費税が下がる」という利益は示されているが、その費用を誰がどのように負担するのかは、具体的には示されていない。

政府は特例公債に頼らず財源を確保する方針を示しているが、どの歳出を削り、どの収入で補うのかという具体的な財源の全体像が明確に示されているとは言い難い。その結果、あたかも政府が何の犠牲もなく国民に利益を与えられるかのような印象を与えている。

消費税率を下げた場合の消費者にとっての利益は、極めて分かりやすい。スーパーで食料品を買えば支払額が減る。「生活が楽になる」という効果を毎日の買い物で実感できる。

しかし、税率を引き下げれば政府の税収は減る。では、その穴を誰が埋めるのか？

方法は限られている。他の税を増やすか、社会保障などの歳出を削るか、国債を増発するかである。つまり、消費税減税によって国民全体の負担そのものが消えてしまうわけではない。負担する人、負担する方法、あるいは負担する時期が変わるだけなのである。

それにもかかわらず、選挙では「消費税を下げます」という部分だけが強く訴えられる。「その代わり何を削るのか」「誰の税金を増やすのか」「将来世代にどれだけ債務を残すのか」という問題は、曖昧にされる。だから、国民は減税による利益だけを現在の自分の家計で確認し、その裏側にある財政コストを意識しにくい。これは、財政錯覚の典型例だ。

財政錯覚は「票の買収」より深刻な問題

以上で述べたように、トランプ関税や消費税減税の問題を、単純に「票の買収」と呼ぶのは適切ではない。

問題は別のところにある。政策の利益だけを示し、その政策を実現するための負担を同時に示さないことである。

本来なら、政治家が「5万円給付する」と提案するなら、「そのために誰が5万円相当を負担するのか」まで説明すべきである。「消費税を引き下げる」と提案するなら、「減収分をどの税で補うのか、どの歳出を削るのか」まで同時に提示すべきである。

本来なら、利益と負担を一体として提示すべきだ。そうして初めて、有権者は政策を正しく評価できる。

ところが現実の選挙では、この二つが切り離される。ここに財政ポピュリズムの本質がある。トランプ大統領の5,000ドル給付と日本の消費税減税は、一見するとまったく違う政策だが、「国民に目に見える利益を提示し、その利益を賄う負担を見えにくくする」という点では共通している。

財政政策を評価するとき、国民がまず問うべきは「私はいくら得をするか」ではない。「その利益を得るために、誰が、いつ、どのような形で負担するのか」である。この問いが欠けたとき、減税も給付も、国民にとって「ただでもらえる利益」のように見える。そして、その財政錯覚こそが、民主主義の下で財政赤字が膨張する重要な原因の一つなのである。

この問題を論じる際には、「財政錯覚」だけでなく「利益と負担の分離」という言葉を使ってもよい。

民主主義における財政ポピュリズムの本質は、国民に利益を与えることそのものではなく、その利益と、それを賄うための負担を切り離して提示することにある。

トランプ配当と日本の消費税減税は、この命題を比較する非常に分かりやすい事例になっている。

オランダでは国の組織がチェックする

ではどうすればいいのか？

第1の方法は、国の仕組みで対応することだ。

たとえば、オランダにはCPB（オランダ経済政策分析局）があり、選挙前に政党の公約について、財政収支、経済成長、雇用、購買力などへの影響を共通の枠組みで試算する。財政収支がどうなるか、誰の負担が増減するかが比較できる形で示される。

これは、財政錯覚を抑える制度として非常に強力だ。たとえば「支出を増やし、減税し、同時に債務も減らす」というような都合のよい主張は、数字に落とせば矛盾が明らかになる。これと同様の組織が、他の国でも設立されている。

学者やジャーナリズムの役割

もう一つ重要なのは、学者やジャーナリズムの役割だ。ジャーナリズムが巨額の費用を可視化し、その結果、無駄と批判された政策や公共事業が撤回された例は、いくらもある。

ジャーナリズムの重要な機能の一つは、政府支出の「見えない費用」を可視化し、財政錯覚を破ることだ。

学者が財政錯覚の構造を明らかにし、ジャーナリズムがそれを「この政策は誰にいくら利益を与え、そのために国民一人当たりでいくら負担するのか」という具体的な数字に翻訳する。この二つが組み合わされることによって、財政錯覚に対抗する強い手段が得られるだろう。

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