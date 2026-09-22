Perfumeあ～ちゃん、イタリア・コモ湖で挙式 のっち＆かしゆかと3ショット「2人も私の家族」
Perfumeのあ～ちゃんこと西脇綾香が21日、自身のInstagramを更新。イタリア・コモ湖で家族だけの結婚式を行ったことを報告し、メンバーのかしゆか、のっちと収まった花嫁姿の3ショットを公開した。
【別カット】Perfumeあ～ちゃん、のっち＆かしゆかと笑顔の3ショット（ほか3枚）
あ～ちゃんは、9月21日がPerfumeのデビュー記念日であることに触れ、「Happy anniversary to us!!!!」と祝福。続けて、コモ湖で家族だけの結婚式を挙げたと明かし、かしゆかとのっちに向けて「もちろん、あなたたち2人も私の家族」と思いを伝えた。
公開された写真では、純白のウェディングドレスに身を包んだあ～ちゃんを、ドレスアップしたかしゆかとのっちが笑顔で囲んでいる。前日は大雨で湖が荒れていたものの、当日は光が差したそうで、あ～ちゃんは「晴れ女大集結」とコメント。また、結成25周年を“銀婚式”になぞらえて作った、3人おそろいの銀色のリングも披露し、「いつもいっしょ」とつづっている。
ファンからは「あ～ちゃんおめでとう」「美しい花嫁姿を見せてくれてありがとう」「3人が一緒にいてくれてうれしい」「なんて幸せすぎるお写真」「3人お揃いの指輪素敵です」「3人は尊い！」など、祝福と感動の声が相次いでいる。
■西脇綾香（にしわき あやか）
1989年2月15日生まれ、広島県出身。愛称は「あ～ちゃん」。1999年に広島で結成された3人組テクノポップユニット・Perfumeのメンバー。2005年にメジャーデビューし、2007年に「ポリリズム」がブレイク。国内外のライブや音楽フェスで活躍を重ねてきた。Perfumeは2026年から「コールドスリープ」に入っている。
引用：「Perfume あ～ちゃん」Instagram（＠a_chan.prfm_p000001）
【別カット】Perfumeあ～ちゃん、のっち＆かしゆかと笑顔の3ショット（ほか3枚）
あ～ちゃんは、9月21日がPerfumeのデビュー記念日であることに触れ、「Happy anniversary to us!!!!」と祝福。続けて、コモ湖で家族だけの結婚式を挙げたと明かし、かしゆかとのっちに向けて「もちろん、あなたたち2人も私の家族」と思いを伝えた。
ファンからは「あ～ちゃんおめでとう」「美しい花嫁姿を見せてくれてありがとう」「3人が一緒にいてくれてうれしい」「なんて幸せすぎるお写真」「3人お揃いの指輪素敵です」「3人は尊い！」など、祝福と感動の声が相次いでいる。
■西脇綾香（にしわき あやか）
1989年2月15日生まれ、広島県出身。愛称は「あ～ちゃん」。1999年に広島で結成された3人組テクノポップユニット・Perfumeのメンバー。2005年にメジャーデビューし、2007年に「ポリリズム」がブレイク。国内外のライブや音楽フェスで活躍を重ねてきた。Perfumeは2026年から「コールドスリープ」に入っている。
引用：「Perfume あ～ちゃん」Instagram（＠a_chan.prfm_p000001）