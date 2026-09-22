長谷川京子“アラフィフ”と思えない輝き！ 20代から愛用のシースルーに驚き「めっちゃ綺麗」
女優の長谷川京子が22日にInstagramを更新し、20代から愛用するファッションアイテムを披露。ファンから「スタイルが変わらないのが凄ーい
」といった反響が寄せられている。
【写真】“着てないより色っぽい”！長谷川京子20代から愛用のシースルー ほかアラフィフ美麗ショットイッキ見
長谷川は「20代の時に購入したGIVENCHYのレース」「わたしって物持ちが本当に良いんです」とつづり、GIVENCHYのレースのトップスを着用した艶めかしいショットを動画と写真で複数公開している。
コメント欄には「京子さんシースルーがとても素敵です」「めっちゃ綺麗」「素敵です」「スタイルが変わらないのが凄ーい」といった驚きの声が殺到している。
■長谷川京子（はせがわ きょうこ）
1978年7月22日生まれ。千葉県出身。1996年、ファッション雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルオーディションに合格。2000年以降、タレントや女優業にも進出し、2006年には『おいしいプロポーズ』（TBS系）で連続ドラマに初主演。その後、さまざまな話題作に出演しつつ、2019年には『グータンヌーボ2』（カンテレ）でトーク番組の司会に初挑戦した。
引用：「長谷川京子」Instagram（@kyoko.hasegawa.722）
」といった反響が寄せられている。
【写真】“着てないより色っぽい”！長谷川京子20代から愛用のシースルー ほかアラフィフ美麗ショットイッキ見
長谷川は「20代の時に購入したGIVENCHYのレース」「わたしって物持ちが本当に良いんです」とつづり、GIVENCHYのレースのトップスを着用した艶めかしいショットを動画と写真で複数公開している。
■長谷川京子（はせがわ きょうこ）
1978年7月22日生まれ。千葉県出身。1996年、ファッション雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルオーディションに合格。2000年以降、タレントや女優業にも進出し、2006年には『おいしいプロポーズ』（TBS系）で連続ドラマに初主演。その後、さまざまな話題作に出演しつつ、2019年には『グータンヌーボ2』（カンテレ）でトーク番組の司会に初挑戦した。
引用：「長谷川京子」Instagram（@kyoko.hasegawa.722）