史上初1年生でミス慶応になった美女21歳、水着美スタイルで“幻の島”訪問 「めっちゃ綺麗」の声
慶応大学のミスキャンパスで、モデルでタレントの野口結夢が19日、自身のInstagramを更新し、“幻の島”を訪れたことを報告。かわいらしい水着姿を公開して反響が寄せられている。
【写真】ミス慶応美女21歳が「スタイル抜群」、ヘアカット前のピタピタなTシャツにナイトプールでの水着姿も
先日より、念願だった沖縄県は石垣島を旅行で訪れたことを報告していた野口。この日は「行ってみたかった幻の島へ」「幻の島（浜島）は、潮の満ち引きによって姿を変える小さな島。 透き通った海に囲まれて、ずっと感動してた…！」と、神秘的なロケーションでのショットの数々を公開している。
「全力でシュノーケリングを楽しんだ後だから メイクもとれて髪もボサボサだけど、、 それも含めて、心から行ってよかったと思える場所」と、自然体で写った写真の数々には、「水着ではしゃぐゆめちゃんも大好き」「素敵な思い出が出来て良かったね」「Niceスタイル」「めっちゃ綺麗だね」といった反響が寄せられている。
【野口結夢プロフィール】
野口は2004年12月6日生まれ、三重県出身の21歳。「ミス慶応コンテスト2023」では史上初の1年生でグランプリに輝き、2024年の「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」では審査員特別賞を受賞した。同年からファッション雑誌「CanCam」の読者モデル・インフルエンサー集団「CanCam it girl」のメンバーを務めている。WYS Relation所属。Instagramでは、タレント活動のほか、かわいらしいミニスカ姿など私服コーデを披露してファンを喜ばせている。
引用：「野口結夢」Instagram（＠yume__noguchi）
【写真】ミス慶応美女21歳が「スタイル抜群」、ヘアカット前のピタピタなTシャツにナイトプールでの水着姿も
先日より、念願だった沖縄県は石垣島を旅行で訪れたことを報告していた野口。この日は「行ってみたかった幻の島へ」「幻の島（浜島）は、潮の満ち引きによって姿を変える小さな島。 透き通った海に囲まれて、ずっと感動してた…！」と、神秘的なロケーションでのショットの数々を公開している。
【野口結夢プロフィール】
野口は2004年12月6日生まれ、三重県出身の21歳。「ミス慶応コンテスト2023」では史上初の1年生でグランプリに輝き、2024年の「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」では審査員特別賞を受賞した。同年からファッション雑誌「CanCam」の読者モデル・インフルエンサー集団「CanCam it girl」のメンバーを務めている。WYS Relation所属。Instagramでは、タレント活動のほか、かわいらしいミニスカ姿など私服コーデを披露してファンを喜ばせている。
引用：「野口結夢」Instagram（＠yume__noguchi）