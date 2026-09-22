写真＝AFP／時事通信フォト 2019年1月23日、パキスタンの列車がイスラマバード郊外の首都圏に到着した。パキスタン鉄道は、中国・パキスタン経済回廊（CPEC）の一環として、メインライン（ML-1）のカラチ・ペシャワール線全線の複線化および近代化を計画していた - 写真＝AFP／時事通信フォト

■窓は割れ、エアコンは止まる

窓は開かない。たとえ開いたとしても、今度はもう閉まらない。無理にこじ開けようとしてケガをした乗客もいる。

今年7月、パキスタン第2の都市ラホールの駅。パキスタン主要英字紙のエクスプレス・トリビューンなどの取材に応じた乗客たちは、実にさまざまな不満を訴えた。

曰く、追加料金を払って空調付きの車両に乗り込んだのに、肝心のエアコンが頻繁に止まる。スイッチ類には不具合があるものがあり、感電の危険に晒される。おまけにトイレは不潔で悪臭が漂い、しばしば水が出ない。

パキスタンの国民詩人・思想家の名を冠した「アラマ・イクバル・エクスプレス」には、その名に反し、最も古く老朽化した車両が割り当てられていると乗客は訴える。機関車も古く、人里離れた場所で故障して止まることも多い。乗客は灼熱の車内で何時間も待たされる。

運賃が安いわけでもない。2025年4月時点のパキスタン鉄道の公式運賃表によれば、ラホール-カラチ間にあたる1200キロ前後の区間では、空調付きで最も安い「ACスタンダード」でも片道6300ルピー（約3530円）。特急のグリーンラインなら、同じ等級で8650ルピー（約4840円）だ。

パキスタン主要英字紙のドーンが報じるように、最低賃金は月4万700ルピー（約2万2800円）に引き上げられたばかり。最も安い空調車両で片道乗るだけで、月収の15％前後が消える計算になる。

■9年たっても実現しない中国の出資事業

問題のこの路線は、南部の港湾都市カラチと北西部のペシャワールを結ぶ全長1733キロの大動脈、「ML-1（メインライン1）」だ。ML-2、ML-3と並ぶ基幹路線であり、カラチ-ペシャワール鉄道線とも呼ばれるこの路線を丸ごと造り替えるのが、ML-1改修計画である。2017年、中国は単独で資金を提供すると申し出て、それを受けてパキスタンは日米などが出資するアジア開発銀行（ADB）からの支援を断った。

ところが、それから9年。中国の資金提供はいまだに実現していない。今やパキスタンは、かつて背を向けたADBを頼ろうとしている。

今年7月初めに開かれた、パキスタン上院の経済問題常任委員会でのこと。

エクスプレス・トリビューンによれば、経済問題省のハミール・カリム次官は、ML-1改修計画がすでに、中国主導の「中国・パキスタン経済回廊（CPEC）」から切り離されていると明らかにした。計画は当初見積ベースで77億ドル（約1兆2300億円）の一大プロジェクトだった。

米経済紙のウォール・ストリート・ジャーナルは2018年、総額620億ドル（約9兆6100億円）に上る中国のパキスタン向けインフラ計画で、借り入れが急増したパキスタン側が債務危機に向っていると報じた。同紙によれば、80億ドル（約1兆2400億円）の鉄道改修も、当時すでに打ち切られかねない事業の一つに数えられていた。サウジアラビア英字紙のアラブ・ニュースによれば、その一連の投資計画の中でも、ML-1は最大のインフラプロジェクトだった。

■中国が嫌った「2つの資金源」

2016年の時点で中国政府は、ML-1の改修に66億7000万ドル（約1兆300億円）の拠出を約束していたが、それが実現することはなかった。

そこでパキスタンの命綱となったのが、ADBだ。米シンクタンクの戦略国際問題研究所（CSIS）は、日米両国がいずれも15.6％の株式を保有する最大の株主だと指摘する。歴代総裁はすべて日本人が務めてきた。2025年2月には、財務省で財務官を務めた神田眞人氏が第11代総裁に就任。今年9月1日には5年の任期で再任され、2031年11月までを任期としている。

神田眞人アジア開発銀行（ADB）総裁（写真＝神田眞人／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

なぜパキスタンは、かつて自ら拒んだADBに今になって頭を下げているのだろうか。経緯は2017年にさかのぼる。

ML-1は当初、ADBが一部を資金提供する計画だった。ところがこの年の4月、パキスタンのアフサン・イクバル計画開発相は、ADBからの一部資金提供を断ったと発表した。

理由は中国の意向だ。ドーンによれば、イクバル氏は、「中国は、2つの資金源から資金提供を受けることは問題を引き起こし、プロジェクトを損なうと強く主張した」と語った。代わりに中国が全額を用立てることも、同氏は明らかにした。

ADBはこのとき、極めて重要なプロジェクトへの参画機会を逃したことになる。ML-1は旅客の面でも貨物の面でもパキスタン国内の主要輸送ルートだ。当初の計画では、総額80億ドルのうち40％強にあたる35億ドル（約5400億円）をADBが融資することになっていた。

■「戦略的に重要」でも進展はない

2017年5月、パキスタンは中国と枠組み協定を結ぶ。エクスプレス・トリビューンによれば、中国が事業費の85％を譲許的融資（大幅に低い金利または無利子で、返済期間や猶予期間が長く設定されている融資）として提供する内容で、両国はこのプロジェクトを「戦略的に重要」と位置づけた。

だが、それ以降の目立った進展はない。当初はカラチ-ペシャワール間を2段階で整備し2022年に完成させる計画だったが、2019年4月の時点で両国はなお、実現可能性調査を終えようという段階にすぎなかった。事業は改めて3段階に分割され、着工から完成までに少なくとも6年かかる見通しとなった。

ML-1は、徐々にかつての汚名をすすぐはずだった。

2015年、ML-1の改修がまだ着工しておらず、中国の資金援助も約束の段階だった頃。特急列車の「グリーンライン」が華々しくデビューした。停車駅を絞り、時刻表どおりに走ることを売りにした看板サービスで、改修を待つML-1の上を走る。

ブルームバーグによれば、午後10時のカラチ駅のホームでは、イスラマバード行きのグリーンラインが定刻の発車を告げる汽笛を鳴らす。停車駅を絞ったこの夜行は、22時間でイスラマバードに着く。

15年にわたり各種列車の車内で菓子類を売ってきたラナ・イフティカー・アフマド氏は2018年、ブルームバーグの取材に「以前はひどい状態でしたが、今は時間通りに目的地に着いています」と語った。近年、売り上げは最大50％伸びたという。年間の乗客数も5年前より25％増え、5200万人を超えた。

■中国が融資をためらうパキスタンの借金苦

一方で、同じブルームバーグ記事は、整備が行き届かない列車の様子も伝えている。ペシャワール発カラチ行きの「アワム・エクスプレス」では、ある車両のエアコンが動かず、車内は蒸し暑い。だからこそ乗客の期待は、中国による資金援助に向かう。

ペシャワールへ向かう主婦のアスマ・ラフィクさんはブルームバーグに、「これまで3、4回乗りましたが、良くなっています」としたうえで、「中国の投資があれば、パキスタンの鉄道は最高のものになれるでしょう」と話す。

しかし、パキスタン国民が待ち望んだML-1への中国の投資は、結局のところ実現しなかった。

パキスタンと中国は10年にわたって交渉を重ねたが、資金調達の合意には至っていない。ロイター通信は、CPECの大型事業が、2022年に開通したグワダル東湾高速道路を最後に途絶えたと指摘する。

写真＝iStock.com／honglouwawa ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／honglouwawa

中国が融資に二の足を踏む最大の理由が、すでにパキスタンが抱えている莫大な対中債務だ。代表例として、エクスプレス・トリビューンによると、CPECのもとで中国企業が建てた発電所への未払い金は、2026年6月末の時点で4230億ルピー（約2370億円）に上る。

パキスタン側は延滞金約1700億ルピー（約952億円）の免除を求めるが、中国の金融機関と発電事業者は応じず、2600億ルピー（約1450億円）を超える元本の支払いも進んでいない。

こうして融資の交渉が難航するうちにも、車両の劣化は進む。ドーンによると、2026年1月の国民議会鉄道常任委員会で鉄道省の担当官は、保有機関車の63％以上が20年以上を経過し、故障も増えていると説明した。

■テロリストの標的になるパキスタン鉄道

ドーンが引用したパキスタン会計検査院の報告書によれば、2024～25会計年度の鉄道の純損失は611億9000万ルピー（約342億円）で、収益の3分の2近くに相当する。

もはや鉄道を選ぶ利用者は少数派だ。国内では、旅客の約93％、貨物の最大96％を道路輸送が担う。

老朽化したインフラに加え、パキスタンの鉄道は武装勢力による襲撃という難題も背負っている。

2025年3月11日午前9時、約400人を乗せた「ジャアファール・エクスプレス」がバロチスタン州の州都クエッタを発ち、北西部の都市ペシャワールへ向かった。

午後1時ごろ、列車はクエッタから約160キロのシビ近郊に差しかかる。植民地時代のトンネルが連なるボラン峠で、分離主義武装組織「バロチスタン解放軍（BLA）」のロケット弾と銃弾が降り注いだ。応戦した鉄道警察官と武装警備員が弾薬を撃ち尽くすと、襲撃者たちは乗客を列車から引き下ろし始めた。

乗客は身分証明書で民族ごとに選別され、パンジャブ人や軍とのつながりを疑われた者が次々と線路脇に連れ出されて射殺された。BLAは乗客を人質に取り、「バロチ人の政治犯、強制失踪者、民族抵抗運動の活動家の無条件釈放」を求めて、パキスタン政府に48時間の期限を突きつけた。

「次は自分の番だと分かっていた」と、列車に乗り合わせていた鉄道警察官のグラム・サルワール氏（48）はカタール国営衛星テレビ局のアルジャジーラに、恐怖の体験を振り返っている。

■中国外相が挙げた重点分野に鉄道はない

英公共放送のBBCは翌日、クエッタ駅で木製の棺が積み込まれる様子を伝えている。治安当局が制圧の完了を発表したのは、その夜になってのことだった。アルジャジーラによれば、乗客346人が救出された一方、乗客21人と準軍事部隊の兵士4人が死亡し、襲撃者33人は全員が殺害された。

イラン国境の町タフタンへ延びるこの区間は、ML-3と呼ばれる幹線である。ML-1とは別路線であるものの、パキスタンの鉄道が置かれた治安環境の厳しさを示す事件だった。

衝撃的な事件から5カ月後、48時間のうちに2つの出来事が起きた。

2025年8月21日、イスラマバード。香港英字紙のサウスチャイナ・モーニング・ポストによれば、中国の王毅（ワン・イー）外相はパキスタンのシャバーズ・シャリフ首相に「CPEC 2.0」の建設加速を要請した。重点分野として農業、工業、鉱業を挙げ、グワダル港や産業パーク、コネクティビティ、ハイテクでの協力推進を求めた。旗艦プロジェクトであったはずのML-1への具体的な言及はなかった。

■ADBが主導する500キロの改良

パキスタンでは2021年以降、少なくとも14件に上る攻撃で中国人が狙われ、20人が殺害されている。この日の会談でも対テロ協力が俎上に載せられ、シャバーズ・シャリフ氏は中国人と中国関連事業の安全確保に「全力を尽くす」と約束した。

翌22日になるとロイターは、カラチ-ロヒ間500キロの改良事業（約3200億円）で、ADBが資金調達の主導役となる方向で協議が最終段階に近づいていると伝えた。かつて中国の事業に含まれていた、ML-1の第1段階にあたる区間である。

急ぐ理由は銅だ。世界有数の未開発の銅鉱床であるレコディク鉱山は当時、2028年に生産を始める予定で、カラチ-ロヒ間の幹線の改良が間に合わなければ銅精鉱を港へ運び出せないとされた。「我々は危機に陥る。レコディクの産出物をどうやって運び出すのか。疲弊した路線にさらに負荷がかかる」と、政府高官はロイターに語る。

写真＝iStock.com／SAND555 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SAND555

鉱山があるバロチスタン州はまさに、ジャアファール・エクスプレスが襲撃された地域だ。ロイターも、武装勢力の活動が続く同州に鉱山があり、武装勢力が鉄道網を頻繁に標的にしていると指摘する。

■資金を提供してくれない「鉄壁の友」

では、中国はML-1を諦めたのだろうか。少なくとも両国とも、「降りる」とは表明していない。それでも、現実的には協業の道はほぼ閉ざされた。

ロイターによれば、資金源を中国からADBへ移す計画は外交的にデリケートではあるものの、中国とはすでに事前調整が済んでいるという。パキスタン政府の高官は、「我々は決してその関係を損なうことはない」と語り、一方的に中国を見限ったとの印象を与えることを避けている。

中国側も、このプロジェクトから距離を置くとは明確に述べていない。ロイターの取材に対し、中国外務省は、「中国とパキスタンは鉄壁の友であり、あらゆる状況下において戦略的パートナーである」と回答した。ただし、同省が今後の協力分野として挙げたのは農業、工業、鉱業であり、ここでも鉄道への言及はない。

つまり、どちらも体面を重んじ、正式には交渉決裂を認めないまま、実態として関与を薄くしている。ML-1改修計画は待望の中国資金を一切受け取ることができないまま、中国主導の枠組みから外された。

今後についてロイターは、ADBが事業に資金を出す金融機関のコンソーシアム（連合）を主導し、実際に工事を担う海外のエンジニアリング業者を競争入札で選定する見通しだと述べている。中国が単独で資金を賄うという当初の前提は、根本から覆った。

写真＝iStock.com／Aleksei Savin ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Aleksei Savin

■起工式すらまだ行われていない

本来であれば、今年7月には第1段階のカラチ-ロヒ区間で、起工式が行われているはずだった。しかし、進捗は芳しくない。

2026年8月15日、ラホールのパキスタン鉄道本部。鉄道省次官で鉄道委員会会長を兼ねるマザール・アリ・シャー氏は、国際的な設計・審査のコンサルタントと鉄道幹部を呼び集め、カラチ-ロヒ区間の準備状況の一斉点検を行った。エクスプレス・トリビューンによれば、シャー氏は審査フェーズを10月30日までに終えるよう指示したという。

パキスタン英語経済日刊紙のビジネス・レコーダーによれば、パキスタン鉄道が専門家や関係企業と協議する第2回市場調査が9月8日に完了した。エクスプレス・トリビューンによれば、国民議会に提出された資料では、480キロの同区間の事業費は20億4000万ドル（約3160億円）、工期は3年とされる。政府はこの区間の資金調達についてADBと協議し、1000万ドル（約15億5000万円）のプロジェクト準備融資をすでに確保している。

アラブ・ニュースによれば、ハニフ・アッバシ鉄道相は「これまでの進捗を踏まえれば、旗艦事業ML-1が年内に着工する見通しは明るい」と公式声明で述べた。

2017年、パキスタンはADBからの35億ドルの支援を断った。それから9年後、第1段階の約20億ドルの資金調達で、再びADBを頼ることになるとは、当時の政府は想像していなかっただろう。

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青葉 やまと（あおば・やまと）

フリーライター・翻訳者

1982年生まれ。関西学院大学を卒業後、都内IT企業でエンジニアとして活動。6年間の業界経験ののち、2010年から文筆業に転身。技術知識を生かした技術翻訳ほか、IT・国際情勢などニュース記事の執筆を手がける。ウェブサイト『ニューズウィーク日本版』などで執筆中。

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（フリーライター・翻訳者 青葉 やまと）